Mẹo hay phòng ngừa bệnh gút 'ghé thăm' dịp nghỉ Tết

Theo GS.TS.BS Phạm Hưng Củng - nguyên Vụ trưởng Vụ Y học Cổ truyền (Bộ Y tế), bệnh gút hình thành do quá trình bài tiết uric gặp trở ngại hoặc do cơ thể sản xuất quá nhiều acid uric, dẫn đến nồng độ acid uric trong máu tăng cao. Từ đó hình thành các vi tinh thể urat lắng đọng tại khớp gây ra tình trạng viêm khớp cấp và mạn tính, lắng đọng tại thận gây sỏi thận, bệnh thận kẽ và suy thận.



Vì sao bệnh gút dễ tái phát trong dịp lễ , Tết



Tết Nguyên đán là dịp để các gia đình sum vầy bên mâm cơm đầm ấm. Người Việt có tục mời nhau bữa cơm, chén rượu mỗi khi tới nhà chúc Tết. Chính việc ăn uống mất kiểm soát, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích cùng thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khiến bệnh gút rất dễ tái phát.

Có nhiều lý do khiến nồng độ acid uric trong máu tăng nhanh, một trong số những tác nhân hàng đầu là chế độ ăn uống. Cụ thể, những người tiêu thụ nhiều thức ăn chứa purin và uống nhiều bia rượu sẽ dễ bị gout, hoặc dễ tái phát bệnh gout hơn so với người bình thường.



Nếu ăn quá nhiều những thực phẩm giàu purin như tim cật, thịt đỏ, tôm cua, thịt muối, phô mai, nấm… purin có trong thức ăn khi thu nạp vào cơ thể sẽ bị chuyển hóa thành acid uric trong máu, làm tăng nguy cơ tái phát các cơn gút cấp tính.



Bên cạnh đó, uống nhiều thức uống có cồn như bia rượu, lạm dụng chất kích thích, thuốc lá cũng có thể khiến gout càng thêm trầm trọng. Bởi lẽ các loại đồ uống này gây mất cân bằng trong chuyển hóa acid uric, tạo điều kiện cho gout “tái sinh”, làm rối loạn chức năng giải độc của gan thận.



Cách nào ngăn ngừa bệnh gút "hỏi thăm" vào dịp Tết



Các chuyên gia nhận định, Tết đúng là thời điểm "vàng" để bệnh gút tái phát và trầm trọng hơn khiến 100% người bệnh khốn khổ. Tuy nhiên, nếu biết chủ động phòng tránh, người bệnh gút hoàn toàn có thể tránh xa bệnh trong dịp Tết đến xuân về.



Trước hết, bệnh gút tái phát chủ yếu do chế độ ăn uống. Do vậy, cần điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý là điều kiện hàng đầu để phòng ngừa gút tái phát.



Người bệnh nên hạn chế ăn các loại thịt đỏ (bò, trâu, dê, chó, thỏ…), phủ tạng động vật, hải sản, bột yến mạch, đậu nành, đồ chiên rán. Mỗi ngày không ăn quá 150 g thực phẩm từ đạm, thịt.

Đối tượng nam giới thường không thể từ chối trước những lời mời bia rượu. Tuy nhiên, cần hạn chế bia rượu, đồ uống có cồn, chất kích thích vì chúng vừa cung cấp purin, vừa giảm đào thải acid uric của gan và thận.



Ăn uống đúng giờ đúng bữa, giảm thiểu thuốc lá, thức khuya, căng thẳng, stress. Tích cực ăn nhiều trái cây, hoa quả và các loại rau xanh giàu chất xơ. Uống 2-3 lít nước lọc mỗi ngày để tăng cường khả năng đào thải của thận.



Tăng cường vận động các khớp bằng cách: dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, đi bộ, du xuân hoặc luyện tập các môn thể thao vừa sức… là những cách giúp vận động gân cốt và viêm khớp, cứng khớp.



Giữ ấm cơ thể: Trời lạnh cũng là yếu tố khiến tình trạng lắng đọng acid uric gia tăng, dễ gây ra các cơn gút cấp tính. Do vậy, người bệnh tuyệt đối không thể chủ quan, phải giữ ấm cơ thể ngay cả khi ở trong nhà.

Chế độ ăn khoa học cho người bệnh gút. Video: HanoiTV