Phòng ngừa COVID-19 ở Singapore: Cố ý đứng gần người khác bị phạt tù 6 tháng và 161 triệu đồng

Tính đến sáng 27/3, Singapore đã ghi nhận tổng cộng 683 ca nhiễm COVID-19 với 2 trường hợp tử vong, theo Kompa. Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Singapore thuộc top đầu Đông Nam Á.

Nhằm tăng cường phòng chống dịch do virus corona chủng mới gây ra, "quốc đảo sư tử" Singapore đã hình sự hóa hành vi cố tình đứng gần người khác với mức xử phạt khá nghiêm khắc.

Ảnh minh họa.

Theo như luật mới về bệnh truyền nhiễm tại Singapore, bất kỳ đối tượng nào có hành vi cố ý ngồi gần trong khoảng cách 1m (hoặc ít hơn) với người khác ở nơi công cộng, không tuân thủ việc phân chia ranh giới hay đứng xếp hàng quá gần với người khác cũng bị coi là tội phạm.

Cụ thể, những người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính tới 10.000 đô la Singapore (khoảng 161 triệu đồng), nhận mức án tù giam lên đến 6 tháng hoặc cả 2. Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore, hình phạt sẽ được thực thi vào hôm nay (27/3) và có hiệu lực đến 30/4, áp dụng với tất cả các cá nhân, tổ chức.



Với quy định mới này, Singapore chính là quốc gia thực hiện nghiêm khắc nhất các biện pháp hạn chế đi lại cũng như các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo việc người dân có thể thực hiện giãn cách Với quy định mới này, Singapore chính là quốc gia thực hiện nghiêm khắc nhất các biện pháp hạn chế đi lại cũng như các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo việc người dân có thể thực hiện giãn cách xã hội trong cuộc chiến cam go chống đại dịch COVID-19

Ảnh minh họa.





Các quy định về bệnh truyền nhiễm ở Singapore sẽ nâng cao tính pháp lý của các biện pháp thời dịch nhằm đảm bảo quá trình thực thi. Từ trước đến nay, Singapore vẫn luôn được thế giới ca ngợi do phương pháo xử lý dịch COVID-19 kỹ càng, từ triển khai cảnh sát điều tra đến camera an ninh để theo dõi người nghi nhiễm.







Do có mật độ dân số cao, Singapore cũng mới ban bố các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm khắc khác như hạn chế tụ tập hơn 10 người, dừng tổ chức các sự kiện lớn, đóng cửa nhà hàng... Giới chức Singapore khẳng định, nếu người dân không thực hiện nghiêm túc các quy định về ngăn cách xã hội thì chính phủ sẽ ban hành những biện pháp nặng tay hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (t/h)