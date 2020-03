Phòng SARS-CoV-2 tấn công bằng bài thuốc từ dược liệu đơn giản, dễ tìm

Ngay trong đêm hôm qua, ngày 19/3, vào lúc 23h40 Bộ Y tế đã công bố thêm 9 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 85 người. Tuy Việt Nam đang kiểm soát rất tốt về dịch bệnh, nhưng người dân cũng không nên chủ quan, lơ là phòng chống sự lây lan, tấn công của virus SARS-CoV-2.

Trong bối cảnh này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn số 1306/BYT-YDCT về việc Tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp YHCT.



Dưới đây, báo SKCĐ xin giới thiệu đến quý độc giả một số phương pháp phòng chống dịch COVID-19, bằng các dược liệu có sẵn, đơn giản mà hiệu quả như sau:





Dùng dược liệu để làm thuốc xông, phòng bệnh

Chúng ta có thể dùng các thành phần dược liệu như: 12g kinh giới, 8g lá lôt, 10g bạc hà, 6g trần bì, 6g bạch chỉ, 8g kim ngân hoa. Đem các nguyên liệu trên tán thành bột.

Cách sử dụng:



Đầu tiên, cho toàn bộ gói thuốc trên vào nồi, cùng 1 lít nước sạch và đun sôi. Để lửa nhỏ trong vòng 5-10 phút.



Tiếp đó, đổ riêng nước đã sắc ra 1 cốc riêng, khoảng 200ml để uống. Phần còn lại, đổ ra bát sau đó xông vào vùng mặt trong thời gian 10-15 phút.



Công đoạn này, bạn cho thêm nước ấm vào bát thuốc, vừa xông vừa lau rửa mặt. Chú ý, không nên để mặt quá gần bát thuốc xông, tránh bị Công đoạn này, bạn cho thêm nước ấm vào bát thuốc, vừa xông vừa lau rửa mặt. Chú ý, không nên để mặt quá gần bát thuốc xông, tránh bị bỏng





Bài thuốc uống phòng virus



Có thể lựa chọn các nguyên liệu như tỏi, kinh giới, bạc hà, gừng,…





Nước ép tỏi





Sử dụng củ tỏi, đem xay nhuyễn rồi lọc lấy nước và đem hòa với nước ấm theo tỷ lệ 1:10. Chia uống nhiều lần trong ngày.

Trà diếp cá





5g lá dếp cá, 3g trà xanh, 3g liên kiều, 3g hậu phác. Tất cả vị thuốc trên cho vào ấm hoặc dụng cụ phù hợp, cho 200ml nước sôi ở nhiệt độ 7-80 độ C, hãm khoảng 5-10 phút và uống trong ngày.

Trà Kinh giới, Trà xanh





Kinh giới (lá khô) 10g, Trà xanh 3g (tươi 6g). Các vị thuốc trên cho vào ấm hoặc dụng cụ phù hợp, cho 200ml nước sôi để nguội dần còn khoảng 70-80° pha hãm khoảng 5-10 phút, uống trong ngày.



Trà kinh giới, bạc hà





5g kinh giới, 3g lá bạc hà, 3g trà xanh. Đem tất cả cho vào ấm, đổ 200ml nước sôi để nguội dần còn khoảng 70-80° hãm khoảng 5-10 phút, uống trong ngày.

Trà kinh giới, quế chi

5g lá kinh giới, 3g quế chi, 3g trà xanh. Đem tất cả trên cho vào ấm hoặc dụng cụ phù hợp, cho 200ml nước sôi để n guội dần khoảng 70-80° hãm khoảng 5-10 phút, uống trong ngày.

Hoặc, lá trà tươi 10g, sinh khương bỏ vỏ 10 lát, đem sắc hoặc hãm uống thay trà trong ngày.

Gừng cũng là thức uống giữ ấm, tăng sức đề kháng rất hữu hiệu

Cũng có thể dùng 19g hoắc hương tươi lá, 10g lá tía tô, 10g lá bạc hà, rửa sạch, sắc hoặc hãm uống thay trà.

Có thể thay thế bằng, cam thảo 3g, phòng phong 6g, nghiền nhỏ, hãm với nước sôi uống thay trà trong ngày.

Hoắc hương 8g, tử tô 8g, kinh giới 8g, bạc hà 8g, lá trà 5g, sắc hoặc hàm với nước sôi uống thay trà.



Bên cạnh những phương thuốc phòng bệnh trên, chúng ta cũng cần phải đảm bảo chế độ ăn đầy đỉ dinh dưỡng, giữ tâm thế thoải mái, vui vẻ. Bằng cách:





Không nên căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực về dịch bệnh COVID-19. Nên tranh thủ nghỉ ngơi giữa trưa, ít nhất 30 phút.



Không nên thức quá khuya, không ngủ sau 23h.

Xây dựng thực đơn ăn uống đầy đủ, phong phú và đa dạng. Bổ sung các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng đầy đủ đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất, tránh ăn nhiều các thức ăn chiên xào. Tăng cường các loại rau củ chứa nhiều vitamin, hạn chế rượu bia, cà phê.

Nâng cao, rèn luyện sức khỏe bằng các bài tập thể dục thể thao.



Có thể tập thở bụng ngày 4 lần, mỗi lần 3-5 phút để tăng sức khỏe.



Mỗi buối sáng thức dậy nên xoa bóp toàn thân, giúp các mạch máu lưu thông.

Minh Tú (t/h)