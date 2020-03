Phóng viên đầu tiên mắc COVID-19 ở Việt Nam (BN183): Đi làm, đi massage trước khi phát hiện bệnh

Tính đến trưa 30/3, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 194 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, chỉ có duy nhất một trường hợp công tác trong ngành báo chí, đó chính là bệnh nhân thứ 183 (BN183).



Được biết, BN183 là nữ nhà báo N.T.H. 43 tuổi, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy; là phóng viên có tiếp xúc gần (phỏng vấn) với bệnh nhân số 148 (BN148). Lịch trình di chuyển cụ thể của BN 183 trước khi được phát hiện nhiễm COVID-19 như sau:



Ngày 13 và ngày 17/3, BN183 đi cùng BN148 đến cửa hàng xe máy TopCom (số 231 Lê Duẩn) để xem xe máy. Khi xem xe ở cửa hàng, bệnh nhân luôn đeo khẩu trang.

Ngày 14/3 và 15/3, bệnh nhân ở nhà. Đến ngày 16/3, BN183 đến trụ sở cơ quan làm việc.

Ngày 17/3, sau giờ làm ở cơ quan, BN183 đi massage tại Trung tâm Hương Sen số 5 Lê Văn Thiêm (sau đó đi cùng BN148 đến cửa hàng xe máy TopCom). Buổi tối, bệnh nhân đến nhà bạn ở số 9 ngách 158/124 Ngọc Hà ăn tối cùng với 4 người bạn.



Từ ngày 17 - 24/3, bệnh nhân tiếp tục đi massage tại 2 cơ sở của Trung tâm Hương Sen (số 5 Lê Văn Thiêm và số 110 Thái Thịnh), đi khám bệnh tại Phòng khám Iccare (số 5 Hàng Chuối) và Phòng khám Đông Y Mộc Linh Đường (số 182 Ngọc Hà, Ba Đình).

Ngày 20/3, BN183 đến khách sạn Sheraton làm việc và ăn trưa. Đến 25/3, khi nhận thông tin BN148 dương tính với virus SARS-CoV-2, TTYT quận Cầu Giấy đã chủ động liên hệ để xác minh, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn và chuyển tới cách ly tại Ngày 20/3, BN183 đến khách sạn Sheraton làm việc và ăn trưa. Đến 25/3, khi nhận thông tin BN148 dương tính với virus SARS-CoV-2, TTYT quận Cầu Giấy đã chủ động liên hệ để xác minh, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn và chuyển tới cách ly tại Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền . Khi đó, bệnh nhân có tình trạng Sức Khỏe ổn định.



Đến ngày 29/3, BN183 nhận kết quả dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, ngay khi bệnh nhân còn là F1, TTYT quận Cầu Giấy đã phối hợp với phường Trung Hòa tiến hành điều tra dịch tễ, cách ly các trường hợp có liên quan, xử lý môi trường theo quy định; khử khuẩn toàn bộ những khu vực có liên quan.

