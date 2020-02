Phòng virus corona, TP.HCM chính thức cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần

Tin tức mới nhất ngày 6/2, chiều nay, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã quyết định cho toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần, đến hết ngày 16/2 để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Quyết định này được ban hành dựa trên

Như vậy, để tránh dịch virus corona, 1,7 triệu học sinh TP.HCM sẽ nghỉ thêm 1 tuần, nâng tổng số ngày nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ trách dịch lên 1 tháng tròn.

Thông báo nghỉ học.

Báo Vietnamnet thông tin, tại hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đối với khu vực trường học, ông



Không chỉ Bình Dương, Đồng Nai cũng đã quyết định cho học sinh từ mầm non đến các cấp học phổ thông, học viên các cơ sở giáo dục tiếp tục nghỉ học cho đến ngày 15/2.

Trong khoảng thời gian học sinh nghỉ, các trường sẽ làm công tác khử trùng, vệ sinh phòng học và chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch virus corona.

Liên quan đến việc phòng tránh dịch virus corona, chiều 5/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho học sinh trên địa bàn nghỉ học thêm 1 tuần.

Your browser does not support HTML5 video.