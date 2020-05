Hé lộ lý do phụ huynh học sinh vào tận cửa lớp cầm mũ bảo hiểm đập đầu nữ giáo viên

Phụ huynh của một học sinh tiểu học ở huyện Đức Hòa (Long An) đã xông vào tận cửa lớp, cầm mũ bảo hiểm hành hung khiến cô giáo bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Tin tức mới nhất ngày 20/5, tờ Thanh Niên dẫn lại lời ông Lê Hải - Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Lộc Giang (ấp Lộc Hòa, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An) sáng cùng ngày cho biết, tại trường mới xảy ra vụ việc giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 bị phụ huynh hành hung gây thương tích nặng ở vùng đầu.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngoàng 8h30 ngày 19/5. Khi đó, cô Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 đang đứng lớp dạy thì ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ xã Lộc Giang) bất ngờ phi xe máy vào tận cửa lớp. Thấy vậy, cô Thúy bước ra ngoài để nói chuyện với phụ huynh này.

Nơi xảy ra vụ việc.



Zing thông tin, khi cô Thúy vừa bước ra cửa lớp thì bị ông Phúc cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, trán khiến cô gục xuống nền đất rồi bất tỉnh. Chiếc mũ bảo hiểm cũng bị vỡ nát.



Phát hiện vụ việc, bảo vệ trường cùng một số thầy cô khác đã chạy đến can ngăn. Ông Phúc bị tạm giữ giao cho Công an xã Lộc Giang. Đến chiều cùng ngày, ông Phúc được cho về nhà.



Liên quan đến vụ việc, một số giáo viên cho biết, trước đó vào chiều 18/5 em N.B.N (7 tuổi, lớp 1/1, là con ông Phúc) cùng 2 học sinh khác rời khỏi lớp muộn hơn các học sinh khác.

Khi về nhà, không biết em N. có nói gì với gia đình hay không mà sáng hôm sau (19/5), ông nội N. đã đến phòng Hiệu trưởng đề nghị nhà trường làm rõ, cho rằng cô Thúy không cho cháu ông về sớm và có hành vi đánh cháu. Khoảng 30 phút sau, ông Phúc bất ngờ xông vào và hành hung cô Thúy.



Được biết, cô giáo đã được đưa đi cấp cứu tại Được biết, cô giáo đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa. Hiện cô giáo vẫn chưa đi lại được, còn nôn ói. Ngay sau vụ việc, nhà trường đã phân công đến thăm và chăm sóc. Theo giáo viên của trường, hoàn cảnh cô Thúy rất khó khăn khi mẹ già đã gần 90 tuổi, cha mới mất cách đây vài tháng nên mọi sinh hoạt đều do một mình cô lo toan.

