Đợi 4 năm mới có 1 lần cơ hội, phụ nữ trên thế giới cầu hôn ngày 29/2 như thế nào?

Ngày 29/2 là một ngày đặc biệt chỉ xuất hiện vào năm nhuận, tức 4 năm mới có một lần. Ngày này được coi là ngày phụ nữ cầu hôn ở Scotland và sau đó phong tục thú vị này đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

Ngày phụ nữ cầu hôn - khi phái yếu can đảm ngỏ lời

Ngày phụ nữ cầu hôn 29/2 bắt nguồn từ một truyền thuyết phương Tây từ thế kỷ thứ 5 tại Ireland. Theo truyền thuyết, nữ thánh Kildare đã than phiền với thánh Patrick rằng phụ nữ xứ Ireland phải chờ đợi mòn mỏi mới được đàn ông trong vùng cầu hôn. Một dị bản khác là nữ tu sỹ người Ireland đã phàn nàn với thánh Patrick về việc người phụ nữ phải chờ đợi quá lâu để đợi "nửa kia" can đảm cầu hôn. Và sau đó, Thánh Patrick đã quyết định chấp nhận cho phụ nữ trong vùng được quyền hỏi cưới người đàn ông mà họ yêu thương vào ngày 29/2 năm nhuận. Đến năm 1288, Scotland thậm chí đã thông qua một đạo luật, cho phép phụ nữ được chủ động cầu hôn người thương vào ngày cuối cùng của tháng 2 năm nhuận, tức ngày 29/2.

Truyền thống này đã có từ nhiều năm trước

Sau đó, truyền thống này nhanh chóng được phụ nữ nhiều nơi trên thế giới nhiệt tình đón nhận. Không muốn phải ngồi chờ đợi mãi, phụ nữ nước ngoài cầu hôn người mình thương một cách chủ động và quyết đoán. Dần dần, phong tục thú vị này lan rộng ra các châu lục khác, và dần trở thành ngày mà những người phụ nữ quyết tâm "vùng dậy", thu hết can đảm để tỏ tình với người thương hay thậm chí là cầu hôn người ấy.

"Cọc đi tìm trâu" và khát khao muốn ở bên người thương không của riêng ai

Đôi khi, dù đã hẹn hò lâu năm và có ý định làm đám cưới, nhiều cặp đôi vẫn chần chừ trì hoãn việc cầu hôn, tỏ tình. Bên nam đôi khi quá ngại ngùng để ngỏ lời, còn phía nữ thì tuyệt vọng chờ đợi một ngày được cầu hôn. Ngày phụ nữ cầu hôn 29/2 ra đời như một cách để phụ nữ chủ động trong chuyện tình cảm, và tự đi tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình.

Theo một số lời khuyên của những người "đi trước", khi cầu hôn bạn trai của mình vào ngày này, phái yếu nên chọn một nơi riêng tư hơn là ở chỗ công cộng đông đúc. Dù sao thì không phải ai cũng cảm thấy tự nhiên, thoải mái khi nhận được lời tỏ tình hay cầu hôn trước mặt hàng trăm con người soi mói. Hãy chọn những địa điểm riêng tư, có thể gắn liền với một số hoạt động ưa thích của người ấy như nơi đầu tiên hẹn hò, quán ăn người ấy yêu thích nhất,...

Sau đó, hãy chuẩn bị những gì cảm thấy cần thiết, nhưng hãy giữ cho bầu không khí nhẹ nhàng và không kém phần lãng mạn. Chuẩn bị những gì người ấy thích, như một trò chơi người ấy yêu thích nhất, một đĩa nhạc từ thần tượng của họ,... Đôi khi, một màn cầu hôn theo chủ đề mà bạn trai yêu thích cũng là một gợi ý hay, chẳng hạn như trang trí kiểu Ngôi Sao , vũ trụ nếu chàng mê mệt những bộ phim Star Wars, Star Trek,...

Về phía phái yếu, khi cầu hôn, đầu tiên hãy diện cho mình một bộ cánh ưng ý nhất, và trang điểm thật xinh đẹp. Dù là bất kỳ trường hợp nào, chị em phụ nữ cũng nên xuất hiện trong trạng thái xinh đẹp nhất, tự tin với bản thân nhất. Sau đó, hãy tự "xốc" lại tinh thần, mạnh mẽ và tự tin quyết đoán. Đây là ngày để chị em phụ nữ dồn hết can đảm, và giãi bày những tâm tư tình cảm thầm kín bấy lâu nay với người họ yêu thương. Hãy chuẩn bị sẵn những lời tỏ tình ngọt ngào, những món quà dễ thương, hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, vượt qua mọi nỗi sợ hãi và sẵn sàng "chiến đấu" để giành lấy trái tim người ấy.

Người ta chỉ hối hận về những điều mình chưa làm

Nếu người đàn ông đồng ý thì chắc hẳn đó sẽ là điều hạnh phúc nhất đối với cặp đôi lúc ấy. Sau khi bỏ qua những định kiến, gạt đi nỗi sợ hãi và can đảm bày tỏ, hoa thơm đã kết thành trái ngọt, người phụ nữ đã thành công chiếm trọn trái tim của người ấy. Còn nếu không may người đàn ông ấy từ chối, người ta thương lại không có tình cảm với mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Theo truyền thống, nếu người đàn ông từ chối lời tỏ tình, thì họ sẽ trả lời bằng một cách ý nhị tặng cho người phụ nữ nước ngoài cầu hôn một chiếc khăn lụa hay áo khoác lông. Tại Anh, nếu từ chối lời cầu hôn thì người đàn ông sẽ mua tặng cho cô gái những chiếc tất mới vào ngày Phục Sinh. Ở một số nơi khác, món quà có thể là 1 bảng Anh, hoặc là 1 tấm áo lụa. Ở Đan Mạch, nếu từ chối thì người đàn ông phải tặng lại 12 đôi găng tay, được biết là để người phụ nữ có thể ý nhị che đi đôi tay không được mang nhẫn của mình; còn tại Phần Lan thì sẽ là một tấm vải để an ủi trái tim người bị từ chối.

Sau cùng, khi về già, ta sẽ chỉ hối hận vì những gì mình chưa làm hơn là những gì ta đã làm. Khi đem lòng yêu một người, ai chẳng mong chuyện tình của ta và người ấy có thể đi đến hạnh phúc. Thế nhưng, trong trường hợp phụ nữ tỏ tình hay cầu hôn mà đối phương không có tình cảm, hay không cùng suy nghĩ với chúng ta thì sao?



Trái đất vẫn sẽ quay, mặt trời vẫn mọc, sẽ chẳng sao cả, người phụ nữ chủ động cầu hôn sẽ biết được người ấy có tình cảm với mình không, tình yêu này có thể cùng nhau đi đến cuối đời không. Trái tim có thể đau đớn, lòng có thể nản, nhưng điều đó đã chứng minh một sự thật rằng đối phương chưa hẳn là người dành cho ta. Dù sao, phụ nữ cũng đã thu hết can đảm, bỏ qua những mặc cảm ngại ngùng, vượt qua những rào cản giới tính mà bộc bạch, bày tỏ những tâm tư thầm kín trong lòng.

Chi Nguyễn (t/h)