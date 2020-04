Phục hồ điều tra vụ Đường Nhuệ và đàn em bị “tố” đánh người tại trụ sở Công an hồi năm 2014

Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) do Đường Nhuệ và đàn em gây ra.

Cụ thể, ngày 16/4, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình ) có quyết định tố tụng mới liên quan đến vụ Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình) cùng đnà em đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương – trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình thông tin: “Qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Công an TP Thái Bình phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sả nhân dân TP Thái Bình tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật ”.

Nguyễn Xuân Đường trước khi bị bắt

Theo tin từ tờ Tuổi trẻ, nạn nhân trong vụ án năm đó là bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) và con trai là Mai Thế Duy (33 tuổi). Tỷ lệ thương tật mà nạn nhân phải chịu là 15%. Nạn nhân đã tố cáo Đường Nhuệ và đàn em đánh tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Trước đó, Đường Nhuệ đã cho đàn em đến nhà bà Lý yêu cầu bà trả nợ cho một người tên N.T.T.G. (trú tại Hà Nội).

Sau đó bà Lý đã gọi điện báo Cảnh sát 113 để giải cứu nhưng nhóm này vẫn chửi và ném đồ đạc trong nhà bà. Thậm chí, chúng còn khống chế ô tô của bà Lý đỗ ở ngoài đường, không cho bất cứ ai ra ngoài. Đồng thời tiếp tục ngồi đó chờ suốt đêm đến sáng mới rời đi.

Đến sáng ngày 18/11/2014, bà Lý cùng con trai lên Công an phường Trần Lãm để đối chất với người tên G. thì bị Đường Nhuệ và đàn em đánh ngay tại phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm. Hậu quả, anh Duy bị thương tích 15%. Quá trình điều tra, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ Cố ý gây thương tích.

Mẹ con bà Lý vui mừng khi vụ án được điều tra lại (Ảnh Tuổi trẻ)

Tuy nhiên, 6 tháng sau đó, đơn vị này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý “chưa xác định được bị can trong vụ án” và “hết thời hạn điều tra”.

Nói về việc cơ quan điều tra phục hồi vụ án, bà Lý tâm sự: “Tôi rất vui vì bao năm gửi đơn đến các cấp nay vụ án lại tiếp tục được điều tra để đòi lại công bằng cho công dân. Tôi mong muốn cơ quan điều tra làm rõ hành vi băng đảng bảo kê xã hội đen của Đường Nhuệ và đàn em trong suốt thời gian dài làm dân chúng Thái Bình cứ nhắc đến tên là phát khiếp”.

Ở một diễn biến khác, Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra vụ vợ chồng Đường Nhuệ cùng đàn em hành hung phụ xe khách xảy ra vào ngày 30/3 vừa quá. Trong vụ án đó, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can gồm vợ chồng Đường Nhuệ và 4 đàn em khác. Trong đó, Đường Nhuệ bị tạm giam 3 tháng, những đối tượng còn lại bị tạm giam 2 tháng.

Công bố ghi âm lật lại vụ án Đường Nhuệ bị tố đánh hàng xóm tại trụ sở công an phường ở Thái Bình

Nga Đỗ (t/h)