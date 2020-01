Phun khử trùng các trường học tại Hà Nội, cân nhắc cho học sinh nghỉ học để ngăn virus corona

Theo VTC , ngày 30/1, trong cuộc họp do UBND TP. Hà Nội tổ chức về phòng chống dịch virus corona, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo chính quyền địa phương đi kiểm tra các nhà hàng trên địa bàn cấm việc mua bán động vật hoang dã, nhất là ở những vùng ngoại thành hay đang diễn ra lễ hội.

Đồng thời, ông Chung cũng yêu cầu phun khử trùng cho tất cả hơn 3000 trường học trên địa bàn TP. Hà Nội, do đối tượng trẻ em là những người dễ bị nhiễm bệnh nhất. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu ngành y tế bổ sung trang bị bảo hộ, giường bệnh, khu vực cách ly, tăng cường sản xuất thêm 15-20 triệu khẩu trang y tế để phát miễn phí cho người dân.

Chiều 30/1, tại cuộc họp của Chính phủ triển khai nhiệm vụ sau Tết và phòng chống dịch viêm phổi do virus corona, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết cả nước đã thành lập 24 đội phản ứng nhanh để chống dịch. Cũng trong buổi họp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đưa ra những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt như không tổ chức các lễ hội xuân sau Tết tại các địa phương, và cân nhắc việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh khả năng lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

PGĐ Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Bộ Y tế đã kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát, điều trị, áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách nhập cảnh đến từ Trung Quốc tại các cửa khẩu, nâng mức đáp ứng cao nhất của Trung tâm, đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh và y tế công cộng,. Trước diễn bến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona, TP. Hà Nội đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch, đặc biệt giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Trong chiều nay, tại sân bay Nội Bài, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết đã phát hiện 2 hành khách người Trung Quốc có biểu hiện sốt cao, nghi nhiễm virus corona. Hai du khách này đang đi trên chuyến bay của Bamboo Airways đi từ Chu Lai về Nội Bài, Hà Nội.

Sau khi xảy ra sự việc, do đúng thời điểm hành khách dồn về sân bay đông nên nhiều người đã tỏ ra hoảng loạn. Lực lượng y tế tại sân báy đã tiến hành cách ly, cho hai hành khách trên uống thuốc hạ sốt. Hiện hai người đã được chuyển về BV Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiếp tục theo dõi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tính đến 16h chiều nay đã có 3 công dân người Việt Nam được xác nhận dương tính với virus corona. Cả 3 người đều trở về từ TP. Vũ Hán, các mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ TW đều cho kết quả dương tính với nCoV.

Trong đó, 1 người ở Thanh Hóa đang điều trị tại bệnh viện địa phương, 2 người khác ở khu vực Đông Anh (Hà Nội), hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, những người đã từng tiếp xúc với các bệnh nhân trên cũng đã được cách ly. Cùng với 2 cha con người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy , TP.HCM, ở nước ta đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm virus corona.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Cân nhắc tạm ngưng thổi nồng độ cồn để tránh lây nhiễm virus corona

Chi Nguyễn (t/h)