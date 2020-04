Phùng Ngọc Huy lần đầu lên tiếng về trách nhiệm với con gái sau khi Mai Phương qua đời

Kể từ sau khi nữ diễn viên Mai Phương qua đời, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về tương lai của bé Lavie. Nhiều người lo ngại bé phải chịu nhiều khổ sở nếu tiếp tục ở với bà ngoại. Mặt khác, cha của bé là diễn viên Phùng Ngọc Huy đã định cư ở Mỹ nhiều năm, chưa thể trở về nước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong khi đó, tâm nguyện cuối cùng của Mai Phương là gửi con gái vào chùa để được sống bình an, tránh bị gia đình cô quấy rầy.

Mai Phương và con gái Lavie trong một chuyến du lịch

Sau khi hay tin bạn gái cũ qua đời, diễn viên Phùng Ngọc Huy đồng thời là cha đẻ của bé Lavie gần như không lên tiếng. Thông qua bạn bè và một số người thân cận, công chúng biết rằng hơn ai hết, Ngọc Huy không khỏi đau buồn và bối rối trước sự ra đi của Mai Phương.

Bạn gái của nam diễn viên - Đan Kim từng chia sẻ, từ khi biết bạn gái cũ qua đời, Phùng Ngọc Huy rất suy sụp, không ăn uống mà chỉ lên chùa mỗi ngày. Cô chỉ biết khuyên nhủ Huy cố gắng vượt qua số mệnh, để lo cho đứa bé. Huy thường xuyên nói chuyện với người trông giúp em bé. Người mà Huy lo lắng nhất bây giờ là bé Lavie, gia đình Huy.

Đứng trước quá nhiều tin đồn, lần đầu tiên Phùng Ngọc Huy chính thức lên tiếng chia sẻ nỗi niềm của mình đồng thời khẳng định anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì bé Lavie.



Nguyên văn tâm thư của Phùng Ngọc Huy:



"Gửi đến những ai đang quan tâm đến bé Phùng Ngọc Thiên Như (Lavie),

Huy trước giờ không bao giờ lên tiếng vì muốn giữ được sự bình an cho Lavie. Nhưng hiện giờ vì có quá nhiều luồng thông tin không chính thức, đồn đoán ra vào, nên Huy xin lên tiếng một lần duy nhất.

Huy là bố hợp pháp của bé Thiên Như. Huy sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để cha con được ở bên nhau, để cho bé một cuộc sống và tương lai tốt nhất trong khả năng của mình.

Trừ phi là do Huy đích thân lên tiếng, tất cả những nguồn thông tin khác đều là không chính thức.

Huy hiểu vì do mọi người đều lo lắng cho Lavie. Huy hứa chắc một điều rằng hiện giờ đối với Huy không ai quan trọng hơn Lavie. Hai cha con sau này sẽ nương nhau mà sống.

Lavie may mắn có rất nhiều người yêu thương, nên con sẽ không bao giờ thiếu tình thương.

Huy cám ơn tất cả những người đã chăm sóc Lavie, những người đã yêu thương Lavie, và cả Mai Phương.

Mọi tranh cãi đúng sai xin được khép lại ở đây, vì hiện giờ Lavie mới là quan trọng nhất.

Xin để cho Phương an nghỉ, và cho Lavie có được một cuộc sống bình yên.

Một lần nữa Huy xin cảm ơn rất nhiều. Mong mọi người luôn được bình an.

Trân trọng,

Phùng Ngọc Huy."

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương khi còn bên nhau

Tâm thư đăng trên trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè cũng như khán giả. Rất nhiều người tán thành, ủng hộ với quyết định này và mong Huy sớm hoàn tất thủ tục về nước đón con ở chung cùng gia đình mình.



Mai Phương hát tặng ca khúc cuối dành cho con gái Lavie

