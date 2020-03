Chuyên gia lây nhiễm tư vấn cách phòng chống dịch COVID-19 tại công sở

WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam mới xây dựng bộ hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh COVID-19 tại công sở. Cụ thể:

- Chuẩn bị nơi làm việc sạch sẽ bằng cách thường xuyên lau dọn các bề mặt như mặt bàn, bàn phím máy tính bằng chất khử trùng, rửa tay xà phòng...



Đặt bình rửa tay ở những nơi dễ nhìn thấy quanh nơi làm việc đồng thời khuyến khích mọi nhân viên rửa tay thường xuyên.

- Tăng cường vệ sinh cá nhân thật tốt. Đảm bảo có sẵn khẩu trang tại nơi làm việc để những người có dấu hiệu ho, hắt hơi, chảy nước mũi sử dụng. Cần có thùng rác kín nắp để đảm bảo vệ sinh.



- Dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay che miệng mỗi khi hắt hơi, ho. Bỏ giấy vào thùng rác có đậy nắp ngay sau khi dùng.



- Khuyến cáo nhân viên và các đối tác về việc di chuyển trong nước trước khi thực hiện chuyến công tác.



- Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể. Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người.



- Khuyến cáo những người bị ốm, bất cứ ai có dấu hiệu ho, sốt nhẹ nên ở nhà.



Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, đối tượng đến văn phòng làm việc là người không tiếp xúc với nguồn lây, không có các triệu chứng của COVID-19 như ho, sốt, khó thở. Trong lúc làm việc ở văn phòng, mọi người cần mở cửa ra cho thông thoáng, đồng thời nhiệt độ điều hòa không nên để quá lạnh, thấp nhất là 27 độ C.

Nhân viên văn phòng được khuyến cáo làm việc từ xa



- Nếu văn phòng có diện tích nhỏ, cần sắm đèn cực tím. Buổi sáng bật 1 tiếng trước khi các nhân viên đến. Buổi chiều 1 tiếng khi nhân viên đã về hết. Sau 60 phút, nhân viên vệ sinh tắt đèn, bắt đầu dọn dẹp lau chùi. Theo bác sĩ Khanh, đèn tia cực tím có tác dụng diệt được hầu hết các loại virus, trong đó bao gồm cả COVID-19.

- Mọi nhân viên cần tuân thủ nguyên tắc: Uống nước thường xuyên, bước đến cửa văn phòng cần lập tức rửa tay, đi về đến nhà cũng cần rửa tay lần nữa.



Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết tất cả mọi người cần bình tĩnh, nếu tất cả chúng đều tuân thủ những quy tắc trên thì nguồn lây chắc chắn giảm xuống, không gây ra tình trạng náo loạn.

