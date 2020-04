Phương án xử lý 3 ổ dịch COVID-19 hiện có tại Hà Nội và TP.HCM

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 16h ngày 11/4, Việt Nam đang ghi nhận 257 ca nhiễm COVID-19, trong đó có nhiều trường hợp từ 3 ổ dịch tại Hà Nội và TP.HCM. Cụ thể, có 44 trường hợp liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai , Hà Nội; 05 trường hợp liên quan tới ổ dịch ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội; 18 trường hợp liên quan tới quán Bar Buddha, TP.HCM.

Về chùm ca bệnh ở BV Bạch Mai, Hà Nội : Theo thống kê của Bộ Y tế, từ khi phát hiện bệnh nhân số 243 (ngày 6/4), tại đây chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào liên quan tới BV và Công ty Trường Sinh. Hiện đã xét nghiễm 9.162 mẫu, trong đó có 9.130 mẫu âm tính, 22 mẫu dương tính và 10 mẫu đang chờ kết quả.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã lấy mẫu test nhanh 10.313 người liên quan tới BV Bạch Mai tại 9 điểm trên địa bàn thành phố. Ban đầu có 40 mẫu nghi dương tính, tuy nhiên sau khi xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR thì đều có kết quả âm tính.

Về ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh: Tại đây đã ghi nhận 4 trường hợp liên quan tới BN243 từng đưa người nhà đi khám ở BV Bạch Mai. Hiện đã thiết lập 9 chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi, trong đó có 361 người thuộc diện F1 đã được cách ly tập trung, 631 người thuộc diện F2 được cách ly tại nhà. CDC cũng đã lấy mẫu xét nghiệm 269 người F1, kết quả xét nghiệm ghi nhận 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là BN250. Ngoài ra, CDC Hà Nội cũng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của tất cả người dân xóm Bàng, dự kiến là khoảng 1.600 mẫu. Bộ Y tế cũng đã cử Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 do PGS.TS Trần Như Dương (Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ dẫn đầu) về thôn Hạ Lôi, Mê Linh. Đây là người từng có nhiều kinh nghiệm dập dịch tại xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) và ổ dịch ở Bình Thuận trước đó.

Về quán bar Buddha ở TP.HCM, hiện có 4.466 người (gồm 255 người có mặt trực tiếp tại quán bar) đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly. 4.416 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 18 người dương tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Đồng thời, về BN251 nhiễm COVID-19 ở Hà Nam, cơ quan y tế đã lấy mẫu 140 người tiếp xúc gần (như các bệnh nhân cùng phòng còn nằm viện hay đã ra viện, các cán bộ y tế,...). Hiện có 99 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Chi Nguyễn (t/h)