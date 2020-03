Vừa ra mắt tập 1, Phượng Khấu phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam đã gây sốt

Ngày 5/3 vừa qua, phim cung đấu dài tập đầu tiên của Việt Nam mang tên Phượng Khấu đã chính thức được trình chiếu tới khán giả Việt Nam. Sau 2 năm "thai nghén" ấp ủ, Phượng Khấu được đánh giá là đã tạo nên một ấn tượng ban đầu tốt, thỏa mãn nhiều yêu cầu của khán giả mê phim Việt

Phượng Khấu do đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đảm nhận tái hiện lại bối cảnh triều Nguyễn và xoay quanh cuộc đời của Phạm Hiệu Nguyệt (tức Từ Dụ Hoàng thái hậu ). Khi trở thành Phủ thiếp của Hoàng tử Miên Tông, Hiệu Nguyện đã nhận được vô vàn sự yêu thượng, sủng ái, nhưng cũng phải chịu sự ganh ghét, đố kỵ, mưu mô của những con người trong hậu cung. Khi trở thành một phi tần của Hoàng đế, Hiệu Nguyệt tìm cách tránh xa những mưu mô đen tối để giữ cho mình bản tính thiện lương, thế nhưng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", những thị phi ấy vẫn bủa vây lấy nàng. Sau cùng, Hiệu Nguyệt phải tự học cách bảo vệ mình, và tìm cách vượt qua mọi sự ganh ghét chốn cung đình, và về sau sẽ trở thành người phụ nữ uy quyền nhất triều Nguyễn trong hơn 60 năm.

Các nhân vật trong bộ phim về cuộc chiến hậu cung được đẩm nhận bởi các diễn viên , nghệ sĩ lão làng, tài năng như nghệ sĩ Hồng Đào (thủ vai Từ Dụ Thái hậu), NSƯT Lê Thiện, NSƯT Thành Lộc, NSND Hồng Vân, NSƯT Minh Trang, Thanh Tú, Ngọc Lan Vy... Dàn diễn viên này hứa hẹn sẽ đem đến một bộ phim với diễn xuất xuất sắc, thuyết phục khán giả mê phim Việt.

Sau khi tập 1 được công chiếu, bộ phim đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội Việt. Ngay từ tập đầu bộ phim, 'bà cả' Nguyên Cơ Hiệu Nguyệt (Hồng Đào) và ‘bà thứ’ Trắc Cơ Phương Nhậm (Hồng Vân) đã có nhiều màn đối đầu, tình tiết gay cấn thể hiện sự ganh ghét ra mặt. Phần đầu của tập phim còn gây cảm giác hoang mang, rời rạc vì quá nhiều nhân vật, không giới thiệu rõ ràng.

Tuy nhiên, từ giữa tập phim, tiết tấu đã ổn định hơn, nhiều tình tiết được đẩy nhanh nhưng vẫn khắc họa rõ ràng chân dung và mối quan hệ các nhân vật. Qua tập đầu của Phượng Khấu, người xem đã thấy được sự khốc liệu trong cuộc đua sủng ái và quyền lực trải dài qua nhiều thế hệ chốn thâm cung.

Bên cạnh đó, khán giả không khỏi xuýt xoa khi chất lượng phục trang trong phim được đầu tư tỉ mỉ, chu đáo. Với hơn 200 bộ trang phục cho 97 nhân vật, nhà làm phim đã đầu tư "mạnh tai" để phục vụ tôn chỉ "tiệm cận gần nhất với lịch sử". Những chiếc áo nhật bình của hoàng hậu, công chúa... trong cùng đình triều Nguyễn đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi màu sắc sặc sỡ, chi tiết thêu phụng rồng trên áo sang trọng và bắt mắt.

Tuy nhiên, khán giả cũng phàn nàn rằng do phim trường hạn chế nên còn nhiều sạn. Phim ít cảnh toàn, quá nhiều cảnh cận mặt nhân vật gây khó chịu về thị giác. Các khung cảnh trong đại nội Huế do dựng bằng kỹ xảo 3D nên còn thiếu tự nhiên, nhiều đoạn còn lỗ phông xanh ghép cảnh, âm thanh nền hơi vang, át tiếng nhân vật.

Với thể loại dã sử, dựa trên câu chuyện của các nhân vật, sự kiện lớn có thật trong 7 năm trị vì của vua Thiệu Trị cùng những sáng tạo độc đáo, mới lạ của ê kip, bộ phim hứa hẹn sẽ là một "bom tấn" mới của truyền hình Việt trong thời gian sắp tới. Được biết, mùa đầu tiên của phim gồm 10 tập, mỗi tập khoảng 45 phút.

Những nhân vật chính sẽ xuất hiện trong bộ phim Phượng Khấu gồm có Hoàng đế Thiệu Trị (NSƯT Thành Lộc), Từ Dụ Hoàng thái hậu Phạm Thị Hằng (Hồng Đào), Nhất giai Lệnh phi Nguyễn Thị Nhậm (NSND Hồng Vân), Nhất giai Lương phi Võ Thị Viên (NSƯT Tuyết Thu), Nhị giai Thục phi Nguyễn Thị Xuyên (NSƯT Ngọc Hiệp), Hoàng đế Tự Đức (Võ Minh Khải), Nhân Tuyên Thái Hoàng Thái hậu Trần Thị Đang (NSƯT Lê Thiện),...

Your browser does not support HTML5 video.

Trailer Phượng Khấu

Chi Nguyễn (t/h)