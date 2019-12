Kỹ thuật mới mang lại hy vọng cho nam giới vô sinh do vô tinh

Đúng như dự đoán, kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể cho thấy bệnh nhân bị đột biến đột biến nhiễm sắc thể Klinefelter hiểu nôm na là hội chứng di truyền nam mang nhiễm sắc thể nữ. Thông thường nam giới sẽ mang bộ nhiễm sắc thể XY, nhưng nam giới mắc hội chứng đột biến gen này sẽ mang bộ nhiễm sắc thể của nữ là XX.

Nam giới mắc bệnh này thường có tinh hoàn nhỏ hơn bình thường, khiến sản xuất testosterone ở mức thấp. Do đó người mắc bệnh này hầu như không có hoặc có rất ít tinh trùng. Về lý thuyết các phương pháp hỗ trợ hiện nay vẫn có thể can thiệp và giúp nam giới mắc bệnh này có khả năng sinh sản. Tuy nhiên, thực tế việc can thiệp tìm tinh trùng cho bệnh nhân vô sinh do vô tinh là rất gian nan.