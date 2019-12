Phương pháp lọc máu mới cứu sống 6 bệnh nhân ngộ độc Paracetamol nặng

Trước đó có 8 bệnh nhân bị ngộ độc paracetamol nhập viện. Bệnh viện đã áp dụng phương pháp lọc máu hấp phụ, kết hợp với chạy thận nhân tạo đã cứu sống 6 người trong số này.

Một bệnh nhân bị ngộ độc Paracetamol nặng



Bác sĩ Tuấn cho biết, phương pháp lọc máu hấp thụ kết hợp với chạy thận nhân tạo qua màng lọc phụ (JAFRON HA230) cho hiệu quả loại bỏ các chất độc cường độ cao ở những bệnh nhân bị ngộ độc. Các trường hợp có thể áp dụng như người bị ngộ độc xuất phát từ các nguyên nhân dùng thuốc trầm cảm, đau đầu (paracetamol); thuốc diệt cỏ (Paraquat); viêm tuỵ cấp do tăng glycerd; nhiễm khuẩn huyết và cả bệnh nhân chạy thận định kỳ có nhiều chất độc.



Còn với phương pháp mới này, cho hiệu quả điều trị khả quan gấp nhiều lần. Điển hình như 6 trường hợp bị ngộ độc paracetamol được áp dụng đã qua cơn nguy kịch. Hầu hết các bệnh nhân chỉ nằm viện 13 ngày, sức khỏe hồi phục có thể xuất viện.



Không chỉ hiệu quả với các trường hợp bệnh nhân ngộ độc do dùng thuốc, phương pháp này còn có lợi cho bệnh nhân chạy thận định kỳ. Bệnh nhân không cần tiết chế ăn uống, khiến chất độc tích tụ trong cơ thể tăng lên, tăng glycerd. Phương pháp này vừa duy trì sự sống vừa lọc được độc chất trong máu cho bệnh nhân suy thận, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo khi đã uống quá liều paracetamol cần phải nghĩ tới ngộ độc ngay cả khi chưa có triệu chứng. Các triệu chứng ngộ độc paracetamol khá nghèo nàn khiến nhiều người không nhận biết được.

Cụ thể, trong vòng 12-24 giờ sau uống quá liều paracetamol, người bệnh sẽ có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, mệt mỏi. Khoảng ngày thứ hai sau uống, có thể không còn triệu chứng, tưởng như đã khỏi cảm cúm. Đến ngày thứ ba bắt đầu xuất hiện các triệu chứng toàn phát như chán ăn, sợ cơm, vàng da... tăng lên đe dọa tính mạng.

Video: VTV