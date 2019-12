Phương pháp mới không phẫu thuật, cứu bệnh nhân thoái hóa khớp gối thoát cảnh tàn phế

Theo thông tin từ PGS Bùi Hồng Thiên Khanh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho hai trường hợp bệnh nhân đau nhức khớp gối do thoái hóa khớp nhưng chủ quan không điều trị.

Trường hợp thứ nhất bệnh nhân T.V.B. (57 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu). Ông B. cho biết, bị đau 2 đầu gối suốt 6 năm qua đã được điều trị nội khoa và tiêm khớp không rõ loại ở địa phương nhưng không giảm.



Gần đây, khi cơn đau dữ dội hơn ông mới đến bệnh viện thăm khám. Kết quả khám lâm sàng, chụp phim X-quang và xét nghiệm sinh hoá máu cho thấy bệnh nhân bị thoái hoá khớp gối 2 bên. Bác sĩ chỉ định cho ông B. điều trị nội khoa với giảm đau, kháng viêm kết hợp phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp, tiêm tế bào gốc và huyết tương giàu tiểu cầu trực tiếp vào khớp gối trái.



Sau phẫu thuật và tập vật lý trị liệu bệnh nhân đáp ứng thuốc tốt. Sau 4 tháng, người bệnh không còn bị đau gối 2 bên, tiến triển tốt. Qua theo dõi 1 năm, các bác sĩ cho biết không ghi nhận các biến chứng, người bệnh gần như đã khỏi hoàn toàn.



Một trường hợp khác là bệnh nhân N.T.N. (48 tuổi, ngụ tại Tiền Giang). Bà N. cho biết bị đau âm ỉ gối trái suốt 2 năm qua. Cảm giác đau nhiều vào buổi sáng khi ngủ dậy khiến việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.



Bệnh nhân đã đi khám và điều trị tại địa phương bằng thuốc giảm đau nhưng không đỡ. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, dựa vào thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thoái hoá khớp gối trái. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kết hợp với phẫu thuật nội soi khớp gối cắt lọc và tiêm tế bào gốc vào khớp gối. Sau phẫu thuật, bà được hướng dẫn tập vật lý trị liệu. Hai tháng sau phẫu thuật, tình trạng đau gối của bệnh nhân giảm nhiều, có thể làm việc và sinh hoạt bình thường.



Theo PGS Khanh, thoái hoá khớp là tình trạng mất ổn định quá trình tổng hợp và thoái hoá bình thường của tế bào sụn khớp, chất gian bào và xương dưới sụn. Bệnh không chỉ ảnh hưởng tới sụn khớp mà liên quan đến toàn bộ khớp bao gồm: xương dưới sụn, dây chằng, bao khớp, màng hoạt dịch và những cơ quanh khớp.

Bệnh biểu hiện thoái hóa khớp gối bằng những cơn đau đầu gối mạn tính, đau ngày càng tăng và diễn biến nặng hơn. Nếu không được điều trị kịp thời, các cơn đau do thoái hóa khớp gối có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.



Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thoái hoá khớp là nguyên nhân gây tàn tật ít nhất 10% dân số trên 60 tuổi. Tỷ lệ gây tàn tật của bệnh này ngang với bệnh phổi và bệnh tim mãn tính. 1/3 dân số lớn tuổi mắc bệnh thoái hóa khớp gối, tuổi càng cao nguy cơ mắc bệnh càng tăng.



Dù vậy, giờ đây người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm bởi nhiều phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối hiệu quả như điều trị nội khoa bằng thuốc, phẫu thuật nội soi, ghép sụn, cắt xương sửa trục, thay khớp và liệu pháp tế bào gốc.



Đặc biệt, phương pháp tiêm tế bào gốc từ mỡ tự thân của người bệnh là phương pháp mới được đánh giá ưu việt hơn bởi ít xâm lấn, giảm nguy cơ thay khớp gối nhân tạo, hiệu quả điều trị cao.

Bác sĩ hướng dẫn bài tập cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối. Video: VTV

Hà Ly (t/h)