ĐH Ngoại thương xét tuyển dựa trên 5 phương án, ĐH Bách khoa TP.HCM thay đổi tổ hợp môn thi

Trước những thay đổi về kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT công bố, ĐH Ngoại thương đã điều chỉnh phương án tuyển sinh. Cụ thể, nhà trường sẽ xét tuyển dựa trên 5 phương án, trong đó có cách tổ chức thi riêng, phối hợp với ĐH Quốc gia Hà Nội.

Với phương án xét tuyển dựa trên kỳ thi riêng, thí sinh đăng ký dự thi phải đảm bảo điều kiện điểm trung bình chung 5 học kỳ đạt từ 7 trở lên.



8 tổ hợp xét tuyển của nhà trường gồm có A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06 và D07.



Các môn thi bao gồm: Toán (90 phút), Văn (tự luận - 60 phút), Ngoại ngữ (60 phút), Lý - Hoá (60 phút), Lý (60 phút), Hoá (60 phút).



Trong đó, thí sinh đăng ký khối xét tuyển A00 thi bài tổ hợp Lý - Hoá.

Khối A01, thí sinh dự thi Lý. Thí sinh đăng ký D07 thi bài Hoá.

Nhiều trường Đại học thay đổi phương án tuyển sinh



Thời gian đăng ký xét tuyển kỳ thi riêng của ĐH Ngoại thương là từ 1/6. Các thí sinh sẽ tham gia thi vào cuối tháng 7. Mẫu bài thi sẽ được nhà trường công bố vào ngày 10/5.



Đồng thời, nhà trường dành 20 chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Các tổ hợp khác, trường sẽ thông báo cách thức xét tuyển sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh năm 2020.



Cùng với đó, ĐH Ngoại thương còn 3 phương án tuyển sinh là xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT; kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập, áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và Ngôn ngữ thương mại; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và nhà trường.





Tại ĐH Bách khoa TP.HCM, chiều ngày 24/4 nhà trường cũng công bố tổ hợp khối xét tuyển của phương án tuyển sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.



Theo đó, khối A00 và B00 được quy đổi thành Toán, Khoa học Tự nhiên (nhân hệ số 2).



Khối A01 và D07 quy đổi thành Toán, Khoa học Tự nhiên, tiếng Anh.



Khối V00 quy đổi thành Toán, Khoa học Tự nhiên, Vẽ.



Riêng khối D01 vẫn giữ nguyên tổ hợp xét tuyển là Toán, Văn, Anh. Khối V01 giữ nguyên tổ hợp Toán, Văn, Vẽ.



Được biết, ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển sinh theo các phương án: Xét tuyển theo kết quả thi THPT, ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và phương thức khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Dự kiến vẫn tổ chức kỳ thi lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT vào tháng 8 | VTV24

Minh Tú (t/h)