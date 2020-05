Phút ân hận của cặp vợ chồng quyết du lịch mùa COVID-19, gửi con gái 2 tuổi cho bảo mẫu trông

Trong thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới khiến người dân nhiều nước phải nghỉ làm, cách ly xã hội hoặc phải ở khu cách ly tập trung xa gia đình . Tuy nhiên, không ít người lại tận dụng dịp này để làm những điều mình muốn, chẳng hạn như đi du lịch. Câu chuyện của cặp vợ chồng Mark Hill - Chiara Maioni là một trong những ví dụ tiêu biểu về lựa chọn không cẩn trọng và tách trách của họ.

Theo The Sun, cặp vợ chồng Mark và Chiara ở độ tuổi trung niên sinh sống ở Dubai quyết định đi du lịch tới Cape Town, Nam Phi vào ngày 11/03. Ban đầu, họ dự định chỉ đi 9 ngày, tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 bùng phát, chuyến du lịch này lại kéo dài đến tận 2 tháng sau.

1 ngày sau khi cặp vợ chồng khởi hành, Tổ chức Y tế thế giới WHO đã công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Nhiều quốc gia đã ban bố lệnh phong tỏa, cấp xuất nhập cảnh, hạn chế mọi phong tỏa, trong đó có cả Nam Phi và Dubai (UAE). Vậy là cặp vợ chồng đành chịu cảnh mắc kẹt ở Nam Phi, tuy nhiên đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Trước khi đi, Mark và Chiara đã quyết định gửi Skye, con gái 2 tuổi của họ ở nhà với bảo mẫu vì cả hai muốn có một kỳ nghỉ lãng mạn bên nhau. Nhưng do lệnh cấm, cả hai không thể quay về cũng không thể tiếp tục du lịch. Đây là quyết định khiến họ ân hận nhất trong đời. Chiara tâm sự: "Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng đi du lịch mà không có Skye. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi".

Dù đã mua vé gấp để trở về nhưng cả hai đã không gặp may, vé bán hết sạch, cả Nam Phi lẫn Dubai đều phong tỏa tạm thời. Họ bị kẹt ở Nam Phi tới gần 2 tháng, mỗi ngày đều chỉ có thể trò chuyện với con qua điện thoại. Mỗi cuộc gọi, cô bé Skye nhỏ bé lại vuốt ve hình ảnh bố mẹ trên màn hình và hỏi bao giờ họ về, khiến cả hai đều vô cùng ân hận và không ngừng tự trách mình.

Rất may, cả Mark và Chiara đã được những người bạn bè thân thiết giúp đỡ chăm sóc. Cả vợ cũ lẫn hai cô con gái riêng của Mark đều cố gắng chăm nom bé Skye hộ cặp vợ chồng. Cuối cùng, sau gần 2 tháng cố gắng liên lạc với đại sứ quán, cuối cùng hai vợ chồng cũng đã được lên máy bay "giải cứu" ngày 21/04. Đến ngày 23/04 họ mới về đến Dubai, sau đó lại tiếp tục phải cách ly tập trung 9 ngày sau đó mới có thể về nhà. Được biết, cả hai đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm sau 9 ngày nữa mới được trở về bên con gái nhỏ.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)