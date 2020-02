Phút hối hận muộn màng của nam thanh niên sát hại bạn gái trong phòng trọ vì ghen tuông

Liên quan đến vụ việc một cô gái tử vong khi đưa vào Bệnh viện cấp cứu, ngày 9/2, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Đại Chung (30 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Hoàng Ngọc Huyền T. (30 tuổi, ngụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đang tạm trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu ).

Theo điều tra của Công an Bà Rịa – Vũng Tàu, khoảng 7h ngày 8/2, đối tượng Chung đưa chị T. đến bệnh viện Tâm Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cấp cứu. Tại đây, các y bác sĩ phát hiện chị T. đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Nhận thấy, cái chết của chị T. có nhiều điểm nghi vấn, các bác sĩ bệnh viện Tân Thành đã trình báo sự việc lên cơ quan điều tra. Ngay sau đó, Công an vào cuộc, xác minh nguyên vong tử vong của nạn nhân.

Công an khám nghiệm một vụ án trước đó

Đồng thời, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng Chung đến trụ sở để lấy lời khai. Qua khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, ở phần cổ có vết bầm tím.

Tại trụ sở Công an, bước đầu Chung khai nhận là người gây ra cái chết của chị T.. Nguyên nhân là do ghen tuông, không tìm được tiếng nói chung. Sau khi dùng tay sát hại người yêu, Chung đã đưa chị T. đến bệnh viện với hy vọng bác sĩ có thể cứu chữa được, song chị T. đã tử vong từ trước đó.

Về phần nạn nhân T., sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi xong, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Hiện cơ quan Công an vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Nghi án nữ sinh bị bạn trai sát hại trong phòng trọ

Nga Đỗ (t/h)