Phút hối hận muộn màng sau 9 năm của chàng thanh niên từng bán thận chỉ để mua iPhone 4

Ngày 15/5, trang Sina của Trung Quốc đưa tin về cuộc sống 9 năm sau của chàng thanh niên từng bán thận chỉ để mua iPhone 4. Trước đó, vào năm 2011, iPhone 4 của Apple ra mắt và ngay lập tức được xem là biểu tượng của giới trẻ, là minh chứng cho sự giàu có. Giá một chiếc iPhone 4 khi đó bằng gần 1 tháng lương của nhân viên văn phòng bình thường.

Bất chấp mức giá cao, nhiều người tìm mọi cách sở hữu một chiếc iPhone như một cách để chứng tỏ bản thân. Khi đó đã từng có người mỉa mai rằng: "Bán thận đổi lấy quả táo" (Quả táo khuyết là logo của Apple). Dẫu chỉ là câu nói đùa, nhưng không ngờ lại có một chàng thanh niên quyết định làm theo, bán nội tạng để mua một chiếc điện thoại.

Năm 2011, Tiểu Vương chỉ là một nam sinh trung học 17 tuổi, sống trong một gia đình bình thường tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Khi đó, điều kiện gia đình không cho phép, nhưng Tiểu Vương vẫn mong mỏi được sở hữu một chiếc iPhone 4. Vì vậy, nam sinh trên đã liều mình tìm đến một trang trung gian buân bán nội tạng trên internet, đề nghị bán thận của mình lấy tiền. Khi ấy trả lời phỏng vấn báo chí, Tiểu Vương đã liều lĩnh trả lời: "Một quả thận là đủ dùng rồi, tại sao tôi phải cần thêm một quả thận nữa chứ? Tại sao không bán nó đi?".

Sau đó, tổ chức trung gian buôn bán nội tạng đã đưa Tiểu Vương tới TP. Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam để thực hiện 1 ca ghép thận sống. Sau ca phẫu thuật, Tiểu Vương nhận được 22.000 NDT (hơn 72 triệu VND theo tỷ giá hiện tại), và anh đã dùng số tiền này để mua cho mình 1 chiếc điện thoại iPhone 4 và iPad.

Thể nhưng, sau khi kết thúc ca phẫu thuật kia, Tiểu Vương nhận thấy cơ thể mình bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường. Ca phẫu thuật lén lút thực hiện ở một nơi không đảm bảo vô trùng, đã khiến vết mổ thận nhiễm trùng. Chức năng thận bị tổn thương nghiêm trọng, Sức Khỏe của anh ngày càng giảm sút nhưng Vương nhất quyết không kể với gia đình. Chỉ đến khi bản thân không thể chịu đựng được nữa, Tiểu Vương mới thú nhận tất cả, và một chàng trai khỏe mạnh cao 1m9 đã trở thành một người ốm yếu chỉ có thể nằm trên giường mỗi ngày, nặng hơn 45kg.

9 năm sau đó, khi Tiểu Vương chỉ mới 26 tuổi, chiếc iPhone 4 năm xưa đã trở thành vật vô giá trị, được bán với giá rẻ bèo nhưng Tiểu Vương đã đánh mất tất cả. Anh không thể làm những công việc nặng nhọc, không thể rời xa thuốc men, đã đánh đổi toàn bộ thanh xuân và cuộc đời vì một chiếc điện thoại đắt tiền. Tiểu Vương từng tâm sự, nếu anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không bao giờ nhấp vào đường link của tổ chức trung gian buôn bán nội tạng, anh cũng không bao giờ bước chân lên chuyến tàu đến Sâm Châu.

Nếu anh không mù quáng bá đi quả thận của mình, có lẽ hiện giờ Tiểu Vương sẽ là một nhân viên văn phòng bình thường, cơ thể khỏe mạnh, cuộc sống có thể khó khăn, nhưng biết đâu chỉ mất vài năm tích cóp là có thể mua được iPhone anh mong ước, thay vì sống một cuộc sống ốm yếu, ngày qua ngày nằm liệt giường chờ người chăm sóc...

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)