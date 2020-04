Your browser does not support HTML5 video.

Phút nghẹt thở của tài xế phi thẳng xe đang bốc cháy vào sở cảnh sát PCCC để cầu cứu 09:59 07/04/2020 Hình ảnh ghi lại một chiếc xe tải ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang lưu thông bất ngờ cháy dữ dội ở phần thùng xe. Phát hiện thấy xe bốc cháy, tài xế ngay lập tức đánh xe vào Sở cảnh sát PCCC để nhờ ứng cứu.