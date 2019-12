QLTT Nghệ An đề nghị Hà Nội kiểm tra Cty Chế biến thủy đặc sản Long Hải sau vụ nước mắm giả

Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra và thu giữ 3.060 chai nước mắm cốt Cá cơm và nước mắm Cá Cơm Vàng bị làm giả không đảm bảo chất lượng.

QLTT Nghệ An vừa có văn bản gửi Cục QLTT Hà Nội đề nghị kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH chế biến Thủy Đặc Sản Long Hải có địa chỉ trụ sở chính tại 104 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ sản xuất tại Phố Cống, thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.



Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 3 (QLTT) thuộc Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra ôtô vận tải hàng hóa mang biển kiểm soát 29C-977.66 do ông Hà Văn Mười địa chỉ xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn điều khiển.

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 3 phát hiện trên xe đang vận chuyển 3.060 chai nước mắm cốt cá cơm và nước mắm cá cơm vàng do Công ty TNHH Chế biến Thủy Đặc Sản Long Hải sản xuất.

Ông Trần Văn Qúy chủ lô hàng đã khai nhận mua số lượng nước mắm trên tại công ty TNHH chế biến Thủy Đặc Sản Long Hải.



Sau khi lấy 2 mẫu nước mắm đi kiểm nghiệm thì 2 mẫu nước mắm trong lô hàng trên không đạt chỉ tiêu chất lượng như đã công bố ngày 18/11/2019. Đội QLTT Số 3 đã hoàn tất hồ sơ, lập biên bản vi phạm hành chính chuyển giao cho cục QLTT Nghệ An ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với hành vi buôn bán hàng giả , không có giá trị sử dụng, công dụng theo đúng quy định của Pháp luật

Số nước mắn giả bị bắt giữ được tiêu hủy.



Đội QLTT Số 3 – Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức tiêu hủy hàng hóa là 3.060 chai nước mắm qua kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu chất lượng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 25.2 triệu đồng. Việc tiêu hủy đã được thực hiện đúng theo quy định.





Vũ Oanh