Tết xong đừng vội vứt quả phật thủ vì nó rất nhiều công dụng chữa bệnh

Quả phật thủ hay còn gọi là “quả tay Phật”. Nó mang ý nghĩa tâm linh, có nơi còn gọi là phúc – thọ – cam, là biểu tượng cho sự may mắn. Phật thủ được biết đến và sử dụng trong nhiều năm trở lại đây, mang hình dáng tâm linh và có hương thơm ngát, bền lâu. Do vậy, phật thủ có vị trí trang trọng trong mâm ngũ quả ngày Tết hoặc ngày lễ, ngày rằm. Sau khi sử dụng, nhiều người không biết dùng phật thủ để làm gì nên thường bỏ đi, rất phí phạm.

Theo Đông y , phật thủ vị hơi cay, chua, đắng, tính ấm, có tác dụng điều hòa khí và trung tiêu, chống nôn, thư can, thường được dùng điều trị các chứng can vị không điều hòa, đau dạ dày, khí trệ, khó chịu trong ngực bụng, kém ăn, nôn mửa… Trong lâm sàng, Đông y thường dùng phật thủ phối hợp với thanh bì, xuyến luyện tử để chữa can khí uất kết dẫn đến đau vùng dạ dày; phối hợp với trúc như, hoàng cầm trị nôn mửa khi thai nghén; phối hợp với giáng hương, trầm hương, kê nội kim chữa chứng nôn ợ, làm dễ tiêu, điều hòa chức năng dạ dày