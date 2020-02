Hoa hồng và chocolate 'ế' khách, bó hoa khẩu trang giá 700.000 đồng vẫn ầm ầm người mua

Ngày lễ Valentine năm nay diễn ra "ảm đạm" hơn so với mọi năm do trúng vào đợt dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Thêm vào đó, việc học sinh sinh viên được nghỉ học do dịch bệnh cũng khiến cho thị trường quà tặng Valentine mất một lượng khách đáng kể.

Ngõ bán đồ lưu niệm trên đường Tôn Thất Tùng vắng vẻ, cửa hàng đông nhất cũng chỉ có 3-4 khách hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường các mặt hàng quà tặng Valentine năm nay không có nhiều thay đổi. Các món quà tặng truyền thống như hoa hồng, chocolate, thiệp Valentine hầu như vẫn giữ nguyên giá tuy nhiên không thu hút được khách hàng. Thậm chí, nhiều cửa hàng hoa hạ giá chỉ còn từ 10.000 đồng/bó nhưng chỉ lác đác người đến mua.

Chủ một cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm trên đường Tôn Thất Tùng cho biết, vào dịp Valentine những năm, chị phải huy động khoảng 10 nhân viên mới kịp làm hàng bán cho khách nhưng năm nay lượng mua đã giảm nhiều vì đúng đợt sinh viên nghỉ học do dịch bệnh.





Trong khi các món quà tặng lãng mạn truyền thống có xu hướng ế ẩm thì năm nay có món quà có phần "thực tế" hơn như khẩu trang và nước rửa tay lại đang rất được ưa chuộng. Thậm chí việc tặng nhau khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và nước rửa tay còn trở thành "trào lưu" trong mùa Valentine năm nay. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều cửa hàng hoa đã cho ra đời các sản phẩm bó hoa làm từ khẩu trang, nước rửa tay và cồn 90 độ để phục vụ khách hàng.

Nhiều cư dân mạng đăng ảnh khoe bó hoa nước rửa tay và khẩu trang lên Facebook

Theo khảo sát tại một cửa hàng trên đường Bạch Mai, một bó hoa Valentine đặc biệt như vậy có giá từ 500.000-700.000 đồng, thậm chí còn có thể cao hơn. Tuy giá thành cao so với mặt bằng chung nhưng đây vẫn là một trong những sản phẩm "hot" nhất tại cửa hàng.

Bó hoa gồm khẩu trang, nước rửa tay và hoa hồng nhập khẩu. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Chủ cửa hàng cho biết bó hoa này có giá thành cao vì hoa được sử dụng là hoa hồng nhập khẩu. Người mua sản phẩm này chủ yếu là những người đàn ông ưa thích sự khác biệt. Đây lẽ là một món quà Valentine vừa thiết thực vừa lãng mạn, với ý nghĩa tay lời chúc hy vọng người mình yêu luôn khoẻ mạnh và có thể cùng nắm tay nhau qua mùa dịch bệnh.

"Nếu được người yêu tặng những món quà đó em sẽ rất thích thú. Nó độc đáo, thiết thực trong mùa dịch, sẽ là một kỷ niệm khó quên", Khánh Ly - một nữ khách hàng trẻ tuổi chia sẻ.

Kiều Đỗ (t/h)