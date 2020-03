Quá trình di chuyển và diễn biến sức khỏe của bệnh nhân thứ 18 mắc COVID-19

Ngày 17/02/2020, bệnh nhân từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc, nhập cảnh tại sân bay quốc tế GimhaeBusan. Sau đó anh T. di chuyển về nhà bằng phương tiện công cộng về ở tại khu vực Buk-gu - thành phố Daegu - Hàn Quốc.



Đi cùng với bệnh nhân có em gái là N.T.P. sinh năm 1996, ở cùng địa chỉ. Trong thời gian lưu lại Hàn Quốc, bệnh nhân cùng em gái có tiếp xúc với hai người bạn là: T.D.P. sinh năm 1991 và N.T.Th. sinh năm 1997, quê ở thành phố Hải Phòng. Cả 4 người đi siêu thị 02 lần (ngày 18/02/2020 đi 1 lần và ngày 19/02/2020 đi 1 lần).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - nơi đang theo dõi, điều trị nam bệnh nhân



Sau đó, hai người bạn của bệnh nhân đã về Việt Nam ngày 26/02/2020 và hiện đang được cách ly tại trường Quân Sự Sơn Tây - TP Hà Nội. Theo lời kể của anh T. thì hai người bạn của anh đi ra bên ngoài nhiều hơn khi ở Daegu.



Đến ngày 29/02/2020, anh T. bắt đầu xuất hiện triệu chứng kho khan và rát họng, không sốt, không khó thở. Anh không uống thuốc mà chỉ tự theo dõi và không đi ra ngoài trong thời gian này chờ đến ngày xuất cảnh về Việt Nam.



Đến sáng ngày 14/3/2020, bệnh nhân cùng em gái tới sân bay quốc tế Gimhae-Busan đề bay về Việt Nam. Chuyến bay mang số hiệu VJ981 khởi hành lúc 8h ngày 04/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Vân Đồn lúc 11h15 cùng ngày. Trên máy bay, hai anh em ngồi ở hàng ghế 33B và 33C, thời điểm di chuyển trên máy bay bệnh nhân vẫn không sốt.

Sau khi làm các thủ tục nhập cảnh, bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung của trường Quân Sự - Quân Đoàn I, tổ 19, Phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình.



Đến 18h ngày 04/3/2020 bệnh nhân về tới khu cách ly tập trung. Sau khi được khám sàng lọc, phân loại và lấy mẫu lúc 20h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển về cách ly tại khu vực cho bệnh nhân nghi ngờ và có nguy cơ cao.



Trong 2 ngày 05-06/3/2020 bệnh nhân vẫn tỉnh táo, không sốt (nhiệt độ dao động từ 36°C. 36,8°C), có ho cơn và rát họng. Đến 01h30 ngày 07/3/2020 bệnh nhân được chuyển lên khu cách ly tại khoa truyền nhiễm – Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.



Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân N.V.T., Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cử 03 đội đáp ứng nhanh phối hợp với TTYT thành phố Tam Điệp, Trung tâm cấp cứu 115, Quân Y trực thuộc Quân Đoàn 1, tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân tại khu cách ly.



Bệnh nhân nhanh chóng được di chuyển ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình để điều trị. Đồng thời, 11 trường hợp có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp em gái và 10 người ở cùng phòng được chuyển đến TTYT thành phố Tam Điệp (08 trường hợp) và TTYT huyện Hoa Lư (03 trường hợp).

Theo kết quả điều tra dịch tễ: Bệnh nhân không biết đi cùng mình trên chuyến bay VJ981 có tổng cộng bao nhiêu hành khách. Bệnh nhân và em gái ngồi ở ghế 33B và 33C.



Trên xe ô tô 25 chỗ từ sân bay về khu cách ly tập trung, bệnh nhân và em gái ngồi ở hàng ghế sổ 4 từ trên xuống trên xe ô tô 25. Tuy nhiên, bệnh nhân không nhớ biển số xe.



