`Quái xế` liều lĩnh ngang nhiên bốc đầu xe ngay trên cầu Rồng ở Đà Nẵng 10:59 11/05/2020 Cơ quan chức năng đã vào cuộc và đang điều tra làm rõ danh tính 2 thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát, bốc đầu xe với tốc độ cao trên cầu Rồng khiến nhiều người bức xúc.