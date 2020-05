Your browser does not support HTML5 video.

Quái xế U50 vô tư ngả người nằm trên yên xe khiến nhiều người không khỏi giật mình 09:55 19/05/2020 Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi chạy xe máy nhưng buông bỏ hai tay, thậm chí nằm nhoài người trên yên, chạy tốc độ cao khiến nhiều người phẫn nộ.