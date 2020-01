Quán ăn bị tố 'hét giá' đĩa cơm và tô hủ tiếu 500.000 đồng: Chủ quán phủ nhận, sẵn sàng đối chất

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip tố một quán ăn ở Long An có hành vi "hét giá" đối với khách hàng dịp tết khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung phản ánh trong clip, sự việc diễn ra vào tối 21/1. Một nam thanh niên quê Trà Vinh cũng em gái về quê ăn Tết. Trên đường đi, cả hai ghé vào một quán ăn ở Long An gọi một đĩa cơm và một tô hủ tiếu chay. Đến khi thanh toán tiền, 2 vị khách "ngã ngửa" vì mức giá quá "chát" của món ăn này.

Cụ thể, nam thanh niên xăm trổ mặc áo đỏ tại quán ăn đã "thét giá" đĩa cơm và tô hủ tiếu lên tới 500.000 đồng. Cảm thấy bị chặt chém vô lý, cô gái đã lấy điện thoại ra quay clip và hỏi lại giá của món ăn thì người này không trả lời. Một lúc sau, người này nói: "Sao chị quay phim mà không xin phép em?”. Cô gái trả lời rằng: "Cái này quay ngoài đường thôi, không được à?" thì nam thanh niên áo đỏ lao tới đập điện thoại và hành hung cô gái.

Sau khi sự việc xảy ra, 2 vị khách đã đăng tải đoạn clip quay được lên mạng xã hội . Ngay lập tức, đoạn clip được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều bình luận lên tiếng cơ quan chức năng vào cuộc lấy lại công bằng cho 2 vị khách.

Liên quan đến sự việc, sáng 23/1, lãnh đạo UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã nắm được thông tin về vụ " chặt chém " trên và chỉ đạo xác minh. Chủ quán ăn trong clip cũng đã được mời lên làm việc.

Theo nguồn tin của báo VTC News, tại buổi làm việc tối 22/1, chủ quán không thừa nhận đã đưa mức giá 500.000 đồng cho đĩa cơm và tô hủ tiếu chay như khách hàng phản ánh. Người này cũng phủ nhận việc đập điện thoại của khách: "Nếu cần tôi sẵn sàng đối chất nếu hai vị khách trên".

Được biết, tại buổi làm việc, chủ quán ăn ở Long An đã trình giấy phép kinh doanh và khẳng định đồ ăn trong quán được niêm yết giá mỗi món là 40.000 đồng.

Đáng chú ý, trước đó, quán này trước đó cũng đã từng bị khách hàng tố "chặt chém" khách hàng khi bán 2 tô hủ tiếu giá gồm 2 lát thịt mỏng, nước lèo đã nguội không thể ăn được với giá lên tới 200.000 đồng.

Sự việc lần này, do 2 vị khách đã về quê và cơ quan chức năng chưa có địa chỉ cụ thể nên đoàn liên ngành chỉ lập biên bản ghi nhận sự việc.

Kiều Đỗ (t/h)