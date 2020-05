Quán bar ở TP HCM được hoạt động trở lại, vũ trường và quán karaoke vẫn tạm đóng

Theo đó, nội dung "Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, quán bar, dịch vụ karaoke" được điều chỉnh thành "Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, dịch vụ karaoke".

Theo như văn bản này thì các quán bar trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vũ trường, quán karaoke vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Các nội dung còn lại trong văn bản không thay đổi. Các dịch vụ như rạp chiếu phim, spa, massage, trung tâm tiệc cưới... được hoạt động trở lại.

Quán bar ở TP HCM được hoạt động trở lại

Mặc dù Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh trong cộng đồng song UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh cá nhân.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

