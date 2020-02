Quận Bình Tân lập 130 tổ theo dõi 1.024 người đến từ vùng dịch

Theo tờ Người lao động, ngày 11/2, Chủ tịch UBND quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) – Lê Văn Thinh đã dẫn đầu đoàn công tác của UBND quận đến kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây ra.

Tính đến ngày 11/2, quận đã tiếp nhận và theo dõi 1.029 trường hợp đến từ các vùng dịch. Trong đó có 116 trường hợp do trung tâm kiểm soát bệnh tật chuyển đến, 299 trường hợp do công an quận điều tra, theo dõi chuyển sang và 614 trường hợp là chuyên gia tại công ty Pouyuen. Các trường hợp hiện đang được cách ly tại công ty và nơi cư trú do địa phương quản lý.

Đoàn kiểm tra của UBND quận Bình Tân

Quận Bình Tân cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các khu điều trị cách ly thuộc các Bệnh viện trên địa bàn quận trong trường hợp dịch bệnh xảy ra với 110 giường bệnh. Quận còn thành lập khu cách ly tập trung với khoảng 100 giường bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận Bình Tân chưa phát hiện ca bệnh nghi ngờ nhiễm virus corona chủng mới nào.

Theo ông Thinh, quận vẫn đang tiếp tục tổ chức tuyên truyền bằng xe loa lưu động về các biện pháp phòng chống dịch. Tiếp tục tuyên truyền bằng cẩm nang và cách phòng chống dịch trên facebook, zalo của quận, các đơn vị trực thuộc.

Quận Bình Tân còn tổ chức phát khẩu trang miễn phí tại hội nghị, cuộc họp, vận động phát 58.510 cái khẩu trang cho người dân trên địa bàn. Tổ chức khử trùng bằng cloramin B tại 17/28 chung cư trên địa bàn quận, phun thuốc khử trùng tại cơ quan, trường học, nhóm trẻ, chợ, bến xe…

Công tác chuẩn bị giường bệnh

Còn theo ông Đỗ Đình Thiện – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân đã tìm nhiều cách để quản lý chặt chẽ những người từ vùng dịch đang được cách ly tại nơi cư trú. UBND quận thành lập tổ giám sát cộng đồng tại mỗi khu phố.

Hiện quận Bình Tân có 130 khu phố, tương ứng với 130 tổ giám sát. Mỗi tổ giám sát có trưởng khu phố, công an khu vực, tổ trưởng tổ dân phố, nhân viên y tế… có nhiệm vụ kiểm tra xem những người cách ly ở nhà có chấp hành đúng yêu cầu cách ly người bệnh từ vùng dịch không. Nếu người đang cách ly tại nhà không chấp hành thì quận sẽ xem xét đưa vào cách ly tại khu cách ly tập trung.

