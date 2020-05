Quán Buddha có được hoạt động trở lại sau khi giải tỏa cách ly?

Người đầu tiên liên quan đến quán Buddha dương tính với COVID-19 chính là bệnh nhân 91. Đây chính là nam phi công 43 tuổi người Anh, từng đến đây ăn uống khiến hàng trăm người phải cách ly, 199 người đã được khai thác dịch tễ. Đây cũng là ổ dịch COVID-19 lớn nhất ở TP.HCM.



Đặc biệt, mới chiều qua (1/5), Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa qua địa bàn vừa ghi nhận 2 bệnh nhân dương tính trở lại với COVID-19 sau khi được xuất viện đều là người từng tới quán bar Buddha vào ngày 14/3. Đó chính là BN124 (52 tuổi), quốc tịch Brazil, xuất viện vào ngày 14/4 và BN235 (25 tuổi), người Anh, xuất viện vào ngày 15/4. Sau khi xuất viện, hai bệnh nhân tuân thủ nghiêm chỉnh việc cách ly thêm 14 ngày tại nhà, được kiểm tra Sức Khỏe và xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 5, 10, 15 sau khi ra viện.



Trước đó cũng có 3 trường hợp tái dương tính COVID-19 liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới ổ dịch quán bar Buddha gồm bệnh nhân 151, 207 và 224. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 5 ca dương tính trở lại liên quan đến quán này

Ngày 2/5, báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ lãnh đạo UBND quận 2, TP HCM cho biết đã có quyết định giải tỏa điểm cách ly kiểm dịch đối với quán Buddha có địa chỉ tại số 7 Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2) được ban hành từ 23/4.

Sau khi quán được giải tỏa cách ly, UBND quận 2 yêu cầu hộ kinh doanh phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản tiếp theo. Theo đó, quán chỉ được buôn bán trở lại khi có thông báo chung từ UBND TP HCM về ngành nghề kinh doanh quán ăn.

Bên cạnh đó, quán cần tiến hành vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên; trang bị đầy đủ nước sát khuẩn và bồn rửa tay theo quy định; thực hiện việc cấm tụ tập đông người, giãn cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; yêu cầu khách đến phải đeo khẩu trang.

Quán Buddha có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, đăng ký lần đầu vào tháng 9/2004 với tên gọi "Quán ăn Thái" do bà T.T.D.T. (SN 1981, ngụ quận 2) đứng tên. Bên trong quán được trang trí nhiều tượng Phật khiến nhiều người bức xúc.



Do đó, chủ quán cần khắc phục các sai phạm về tên bảng hiệu, tuân thủ việc kinh doanh đúng ngành nghề hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh, phải tháo dỡ tượng Phật và các yếu tố trái với thuần phong mỹ tục, tôn giáo.

Trước đó, địa điểm ăn uống này từng nhiều lần bị xử phạt về việc treo bảng hiệu không đúng quy định; mở nhạc ồn sau 22 giờ; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; không viết chữ bằng tiếng Việt mà viết chữ bằng tiếng nước ngoài trên biển hiệu…

Dù vi phạm nhiều lần, nhưng theo ông Trần Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Thảo Điền, vẫn chưa đủ cơ sở để rút giấy phép quán buddha. Chính vì lẽ đó, hộ kinh doanh này vẫn được phép hoạt động trở lại sau khi giải tỏa cách ly nếu như tuân thủ đúng theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

