Quan hệ 'thả cửa' vì tự tin đã uống thuốc dự phòng HIV, chàng trai mắc bệnh lậu và giang mai

Ngày 19/12, bác sĩ Vũ Đức Công, Trung tâm Sức khoẻ Nam giới Men’s Health, thông tin về một trường hợp nam bệnh nhân 19 tuổi (sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học ở TP.HCM) đến khám trong tình trạng sốt cao, bộ phận sinh dục chảy mủ kèm những vết loét nặng, tiểu tiện đau rát… Qua thực hiện các xét nghiệm, kết quả cho thấy chàng trai cùng lúc mắc bệnh lậu và giang mai.

Lúc này, các bác sĩ khuyến nghị việc liên lạc với bạn tình cũ để đưa đến khám và chữa trị. Thế nhưng, nam sinh cho biết không thể xác định được mình lây truyền bệnh từ ai. Chàng trai thừa nhận gần một năm qua thường xuyên uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV - PrEP nên mang tâm lý chủ quan. Bệnh nhân duy trì lối sống phóng túng, quan tình dục bừa bãi với những cuộc tình một đêm mà không sử dụng biện pháp bảo vệ và phải chịu hậu quả nặng nề.

Ảnh minh họa

"Nam bệnh nhân ý thức được việc dự phòng lây nhiễm HIV nhưng không ngờ rằng còn nhiều căn bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm khác. Đó là lậu, giang mai, sùi mào gà, mỗi bệnh lý đều có thể gây nên những hệ lụy dai dẳng khác nhau”, bác sĩ Công nói.

Biểu hiện bệnh lậu ở nam giới như: dương vật bị chảy mủ do nhiễm trùng, vùng trực tràng và hậu môn có thể bị ngứa hay chảy máu, một số người bị tiêu chảy và đau khi đi vệ sinh. Khi nhiễm trùng lan sang các khu vực xung quanh như bìu và tinh hoàn, sẽ bị viêm mào tinh hoàn đi kèm với đau háng, dẫn đến vô sinh

Theo kết luận của Tổ chức Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) cho thấy việc sử dụng thuốc PrEP giúp giảm nguy cơ nhiễm HIV từ quan hệ tình dục tới 90% và từ tiêm chích cũng cao 70%. PrEP có tác dụng tốt nhất khi được duy trì sử dụng thường xuyên. Hiệu quả sẽ kém đi nếu dùng không thường xuyên do nồng độ của thuốc không đủ cao để duy trì hiệu lực mong muốn.



Dù giới chuyên môn khẳng định việc tìm ra viên thuốc PrEP là bước tiến của khoa học giúp ngăn ngừa HIV - hiểm họa khi quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, đây vẫn không phải phương pháp an toàn tuyệt đối.



Những phương pháp tốt nhất phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung vẫn là an toàn tình dục, chung thuỷ với một bạn tình và sử dụng bao cao su…

Your browser does not support HTML5 video.