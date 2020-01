Quảng Bình: Hốt hoảng phát hiện thi thể nam giới treo trên cây, hai tay trói chặt

Sáng 8/1, Công an thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân, thi thể được treo trên một cây xanh bên đường.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, Trung tá Ngô Xuân Dũng - Trưởng Công an thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch thông tin trên báo Infonet, vào khoảng 5h30 sáng nay, nhiều người dân ở Tiểu khu 11, thị trấn Hoàn Lão đang đi bộ tập thể dục buổi sáng trên đường Lê Hồng Phong thì bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông. Người này chết trong tư thế treo cổ ở trên cây dương bên đường, khu vực gần nhà văn hóa tiểu khu 11.

Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo khoác đen, quần jeans màu xanh, chân trần, đặc biệt, 2 tay bị trói chặt về phía trước.





Thi thể nạn nhân được phát hiện treo trên cây dương. Ảnh: Infonet

Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương và lực lượng công an. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, hiện chưa thể xác định danh tính nạn nhân do người này không có giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nam thanh niên khoảng 30 tuổi.

Theo những người dân địa phương, họ thấy nam thanh niên này xuất hiện trên địa bàn khoảng 2 ngày gần đây. Nạn nhân là người nói giọng miền Bắc.

Hiện Công an thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch đang phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ vụ việc.

