Từ vũ công múa phụ họa, Quang Đông `lên đời` thành ca sĩ thay thế Jack, sánh đôi với K-ICM

Trái với dự đoán rằng K-ICM sẽ ra mắt với vai trò ca sĩ, thì người hát ca khúc lần này là giọng ca mới tên Quang Đông. Vậy "người thay thế Jack" Quang Đông là ai trước khi xuất hiện trong MV Cần một lý do?

Sau nhiều ngày nhá hàng trước đó, tối 19/2 vừa qua, K-ICM đã chính thức tung ra bài hát mới mang tên "Cần một lý do" trên kênh Youtube của mình. Tuy nhiên, trái với dự đoán của khán giả rằng K-ICM sẽ ra mắt với vai trò ca sĩ, thì chàng producer lần này chỉ góp mặt làm diễn viên MV và sản xuất âm nhạc.

Giọng ca thể hiện bài hát mới của K-ICM bây giờ không còn là Jack sau nhiều lùm xùm, mà là một gương mặt hoàn toàn mới tên Quang Đông. Ngay sau khi MV được lên sóng, cư dân mạng nhanh chóng cố gắng tìm kiếm thông tin xem Quang Đông là ai. Theo tìm hiểu, tên thật của Quang Đông là Lương Trần Phú Thiện, sinh năm 1996, tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Anh chàng cũng không phải là dạng vừa khi giành giải Á quân chương trình "Học Viện Ngôi Sao " vào năm 2015.

Ban đầu, khi tham gia chương trình, Quang Đông không được đánh giá quá cao về giọng hát, những phần trình diễn của anh chàng khá nhạt nhào, không ấn tượng. Tuy nhiên, càng về sau Quang Đông ngày càng tiến bộ, và đã xuất sắc giành giải Á quân.

Trước khi dấn thân làm ca sĩ , Quang Đông từng là thực tập sinh của St.319 Entertainment, cùng công ty với Monsta, Amee, JSOL. Trên trang web của công ty này cũng ghi rõ Quang Đông từng là cựu thực tập sinh nổi bật, tuy nhiên có lẽ ngày đó còn "kém duyên" nên chưa từng có cơ hội debut. Theo Zing , trước khi trở thành "người thay thế" của Jack, Quang Đông đã từng là vũ công phụ họa trong nhiều tiết mục của bộ đôi 9x đình đám một thời.

Sau khi ra mắt MV, Quang Đông đã khóa trang Facebook cá nhân của mình. Hiện chỉ còn Instagram cá nhân của anh chàng nhưng cũng rất ít hoạt động, chỉ có vài hình ảnh giới thiệu MV. Ra mắt lần này chắc hẳn sẽ là một bước đệm mới cho sự nghiệp ca hát sau này của Quang Đông. Hi vọng anh chàng sẽ gây được dấu ấn mới trong lòng người hâm mộ, sớm thoát khỏi danh xưng "người thay thế Jack".

