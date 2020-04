Quảng Nam: Bắt quả tang 6 đôi nam nữ “chơi” ma túy, 12 đối tượng đua xe trái phép

Mới đây, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã bắt quả tang 6 người sử dụng ma túy trong nhà nghỉ giữa lệnh cấm. Bên cạnh đó, phát hiện 12 đối tượng khác đua xe trái phép.

Ngày 19/4, thông tin từ Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biest, đơn vị đã lập biên bản với 6 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.



Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 18/4, Công an xã Duy Vĩnh (huyện Duy Xuyên) ập vào nhà nghỉ Thanh Bình để kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang tại 6 người trong đó có một nữ đang sử dụng ma túy

Tang vật tại hiện trường được tịch thu gồm một thẻ ATM, 1 đĩa sứ cùng các dụng cụ liên quan để sử dụng ma túy. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với nhóm thanh niên này.

12 đối tượng đua xe trái phép bị lập biên bản xử lí

Cũng trong tối ngày hôm đó, Công an huyện Duy Xuyên bắt quả tang 12 thanh niên, gồm 11 nam và 1 nữ tổ chức đua xe trái phép tại khu vực cầu Giao Thủy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản về hành vi đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép, cũng như vi phạm tụ tập quá 2 người tại nơi công cộng vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, nhóm nam nữ trên cũng bị lập biên bản về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ (không GPLX, không giấy tờ xe, không đội mũ bảo hiểm...). Vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục làm rõ.

Trước đó, tại tỉnh Quảng Trị, vào lúc 0 giờ ngày 15/4, Công an TP.Đông Hà bất ngờ ập vào nhà nghỉ Như Mai (P.Đông Lễ, TP.Đông Hà) và phát hiện tại 4 phòng của khách sạn này có 13 thanh niên, bao gồm nam và nữ, đang sử dụng ma túy. Kiểm tra test nhanh, cả 13 người này đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng tại trụ sở Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị)



Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon chứa nhiều hạt rắn nghi là ma túy ketamin, 1 xe ôtô và 4 xe máy.



Cùng ngày, vào lúc 4 giờ sáng, tại nhà trọ số 14/67 Tôn Thất Thuyết (P.5, TP.Đông Hà), Công an địa phương này tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 8 thanh niên, gồm 4 nam, 4 nữ)có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Theo đó, những đối tượng này có tuổi đời từ 20 - 35 tuổi, là học sinh, sinh viên và người lao động tự do, đã bất chấp lệnh cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19 để tụ tập sử dụng ma túy.

Minh Tú (t/h)