Quảng Nam cách ly 2 du học sinh từ Hàn Quốc trở về, 1 người có biểu hiện sốt

Được biết, ngày 26/2, hai chị em du học sinh ở thành phố Deajeon ( Hàn Quốc ) đã di chuyển đến sân bay Inchron để bay về Đà Nẵng rồi di chuyển về nhà ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Biết được thông tin 2 du học sinh trở về địa phương, ngày 27/2, cơ quan chức năng TP Tam Kỳ đã đến nhà và đưa họ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam để cách ly theo đúng quy định.

Liên quan đến việc này, ngày 28/2, ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ cho biết, một trong hai du học sinh có biểu hiện sốt. Hiện cơ quan y tế tỉnh đã cách ly cả hai ở khu vực cách ly của bệnh viện đa khoa tỉnh để theo và đợi kết quả xét nghiệm.

Hai du học sinh đang được theo dõi sát sao

Ở một diễn biến khác, sáng ngày 28/2, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cũng ghi nhận 4 công dân là du học sinh và người lao động từ Hàn Quốc trở về. Trong 4 trường hợp, có 3 người ở xã Đức Hóa trở về từ tỉnh Gyeonggi, 1 người ở xã Tiến Hóa về từ TP Busan.

Cả 4 công dân này đã được kiểm tra y tế và xác nhận sức khỏe bình thường tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Tuy vậy, để phòng tránh dịch bệnh hiệu quả, cả 4 người này đều phải tuân thủ việc cách ly 14 ngày.

Ở đất nước Hàn Quốc, dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp. Tính đến sáng ngày 28/2 theo tin từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận, số ca nhiễm mới ở nước này đã lên đến 256 trường hợp. Nước này cũng ghi nhận 13 trường hợp đã tử vong trong 2 tuần qua vì nhiễm virus.

Quảng Bình ghi nhận 4 người mới trở về từ Hàn Quốc

Chuyên gia cảnh báo, số ca nhiễm mới sẽ tăng nhanh sau khi giới chức Hàn Quốc đưa 210.000 tín đồ của Tân Thiên Đại vào diện xét nghiệm. KCDC nhận định, dịch bùng phát và lây nhiễm trong cộng đồng ở Hàn Quốc bắt đầu từ sau thánh lễ ngày 16/2 tại nhà thờ của Tân Thiên địa ở Daegu.

Tại khu vực châu ÂU, virus corona chủng mới đang khiến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số ý kiến nói rằng, dịch bệnh đang hoành hành quá mạnh mẽ, chúng có thể lan ra khắp châu Âu. Sáng nay, Bộ Y tế Hà Lan cũng ghi nhận trường hợp nhiễm virus đầu tiên.

Your browser does not support HTML5 video.

Phó Tổng thống Iran dương tính với virus Corona

Nga Đỗ (t/h)