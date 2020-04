Quảng Nam: Khẩn trương truy tìm một người Colombia trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung

Du khách người Colombia đang được cách ly tập trung tại Biệt thự du lịch Hoa Cọ (phường Cẩm Châu, TP Hội An), bất ngờ bỏ trốn vào tối 11/4.

Tối 12/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một người Colombia trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung.



Theo đó, vào khoảng 19h ngày 11/4, du khách mang tên Leyson Smith Santamaria Orjuela (SN 16/5/1998, quốc tịch Colombia, hộ chiếu AV932938), là đối tượng đã lang thang nhiều nơi, quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ ngày 22/2/2020 đến nay đã bất ngờ trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung tại Biệt thự du lịch Hoa Cọ (phường Cẩm Châu, TP Hội An).



Mặc dù cơ quan chức năng đã truy tìm ngay khi du khách này bỏ trốn, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Một khu cách ly tại Quảng Nam (Ảnh: Tuổi trẻ) Một khu cách ly tại Quảng Nam (Ảnh: Tuổi trẻ)



Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã kết thúc cách ly cho 522 người, đang còn cách ly tập trung cho 459 người tại 19 khu cách ly.

Được biết, trong số 459 người đang cách ly, có 451 người đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính, còn 8 người chưa lấy mẫu lần 1. Có 407 người được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, trong đó 390 người âm tính, 17 người chưa có kết quả, và 52 người chưa lấy mẫu.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam cũng thông tin, trong ngày hôm nay, công an các đơn vị, địa phương đã lập biên bản xử lý 25 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định với số tiền 4 triệu đồng.





Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức dịch bệnh corona chiều 12/4