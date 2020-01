Quảng Nam: Nam thanh niên đánh chết người vì cố gắng can ngăn bố và hàng xóm “đấu khẩu”

Trong lúc cố gắng ngăn bố mình và hàng xóm cãi nhau, Ba liền chạy ra can ngăn với ý tốt nhưng bị người này chửi bới. Trong lúc tức giận, Ba đẩy ngã hàng xóm khiến nạn nhân tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 7/1, Lê Ngọc Ba (31 tuổi) thấy bố mình cãi nhau với hàng xóm là ông Huỳnh Xuân T. (50 tuổi, sống cùng thôn 5, xã Tam Quang) nên chạy đến can ngăn. Vì không hiểu ý tốt của Ba nên ông T. quay ra chửi bới Ba thậm tệ.

“Hăng máu” trước những câu chửi cay nghiệt của ông T., Ba lao đến đánh làm nạn nhân ngã xuống nền xi măng. Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm chạy đến đưa ông T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thượng quá nặng nên ông T. đã tử vong vào ngày hôm sau.

Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, Ba đến trụ sở Công an huyện Núi Thành đầu thú theo lời khuyên của gia đình . Tại đây, Ba khai nhận toàn bộ tội của mình.

Nhận được tin báo về sự việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Sau khi khám nghiệm xong, Công an bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Ảnh minh họa

Được biết, gia đình Ba và gia đình nạn nhân T. là gàng xóm sát vách. Hôm xảy ra sự việc, ông T. có sử dụng rượu bia nên một số lời nói không kiềm chế được.

Đến sáng 12/1, Công an huyện Núi Thành cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án. Sau khi có kết luận sẽ đưa vụ việc ra xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Liên quan đến những vụ mâu thuẫn của hàng xóm, hồi tháng 9/2019, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thụ lý một vụ án tương tự. Cụ thể, đối tượng Hoàng Văn Tưởng (40 tuổi, trú tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã xuống tay sát hại hàng xóm là anh Hà Văn Quang (42 tuổi, hàng xóm).

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 4/10, người thân nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của ông Quang ở khu vực rẫy mì. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện ông Quang đang nằm gục trong rẫy mì. Qua kiểm tra thì phát hiện trên thi thể có nhiều vết thương. Cùng thời điểm phát hiện đối tượng Tưởng bỏ chạy khỏi hiện trường

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 5/9, Công an đã bắt giữ được đối tượng Tưởng về điều tra, Tại trụ sở Công an, Tưởng khai nhận hành vi giết người. Nguyên nhân là do bị ông Quang chửi bới, ném đá nên mái nhà và thách thức nên tưởng đã vác dao rượt đuổi đến dẫy lúa mì nhà nạn nhân thì ra tay gây án.

Your browser does not support HTML5 video.

Lẻn vào nhà sát hại hàng xóm vì bị nghi phóng uế

Xem thêm: Chân dung chủ quán cơm tạt chảo dầu sôi vào hàng xóm vì xích mích chỗ đậu xe

Nga Đỗ (t/h)