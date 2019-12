Quảng Nam: Nghịch tử say xỉn về nhà vung dao đâm bố đẻ nguy kịch

Công an huyện Phước Sơn ( Quảng Nam ) thông tin, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Thanh Hà (Sn 1968, trú tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) để để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 20/12, ông N.T.H. (SN 1956, trú thôn 1, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang ngồi chơi trong sân nhà thì thấy con trai đi uống rượu với bạn bè về có dấu hiệu say xỉn. Ông H. lên tiếng khuyên bảo con trai không nên uống rượu quá nhiều.

Hiện trường vụ án

Thấy bố trách cứ, Hà ra vẻ vô cùng tức tối rồi quay lại cãi tay đôi với bố đẻ. Lúc này trong tay Hà đang cầm con dao và cái rựa mượn từ nhà hàng xóm để hôm sau đi làm rẫy.

Mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm khi Hà vung cán rựa bằng gỗ rơi vào chân người bố. Bực tức vì con hay rượu chè nên ông H. đã chạy ra cổng lấy cây gỗ để đánh Hà. Ông H. vừa chạy đến giữa sân thì Hà lao ra đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc một sống người hàng xóm đã gọi cấp cứu đưa ông H. đi bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời nên ông H. đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi tại Bệnh viện

Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng sau đó ít phút. Công an huyện Phước Sơn đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Hà.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng nói, khi đó say rượu nên không làm chủ được hành vi của mình, dẫn đến phạm sai lầm đâm cha trọng thương. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Hung khí gây án

Trước đó tại Nghệ An cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, ông N.V.T. (54 tuổi, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) và con trai là Nguyễn Văn Hải (26 tuổi) cùng một số người khác ngồi nhậu ở quan. Trong lúc đang nhậu thì hai bố con xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc không kiềm chế được con tức giận, Hải đã dùng dao đâm bố mình khiến ông T. gục ngã tại chỗ. Mọi người đưa nạn nhân đi viện cấp cứu nhưng do vết thương quá sâu nên đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Hưng Đông lập tức đến bảo vệ hiện trường, trình báo lên Công an TP Vinh, phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ nghịch tử Nguyễn Văn Hậu.

Your browser does not support HTML5 video.

Hé lộ lý do nghịch tử giết chết bố mẹ và bà nội tại TP HCM

Thu Nga (t/h)