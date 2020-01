Quảng Nam: Sang nhà rủ bạn đi nhậu rồi tranh thủ hiếp dâm con gái 7 tuổi của bạn

Theo tờ Infonet, ngày 10/1/2020, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Kiến (SN 1996, xã Phước Công, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng của VKS, tối ngày 15/10/2018, sau một chầu nhậu cùng bạn bè Kiến lại tiếp tục đi đến nhà bạn trong làng để rủ người này đi nhậu tiếp. Trong lúc gọi bạn đi nhậu, Kiến vô tình phát hiện bé gái 7 tuổi (con bạn) đang nằm ngủ trong nhà.

Bị cáo Kiến bị tuyên án 20 năm tù giam

Lúc này, Kiến nhìn một lượt không thấy nên chạy nhanh bế bé gái ra vườn kéo rồi giở trò đồi bại. Bị hiếp dâm, bé gái sợ hãi tỉnh dậy rồi vừa khóc vừa la hét cầu cứu mọi người.

Thấy bé khóc to Kiến sợ bị phát hiện nên đã dùng tay tát mạnh vào mặt nạn nhân. Quá sợ hãi, cháu bé không dám khóc nữa. Sau đó Kiến tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân

Một lúc sau, Kiến thấy có ánh đèn pin rọi về phía mình nên nghĩ là mẹ cháu bé đi tìm. Kiến liền buông nạn nhân rồi bỏ chạy. Thấy Kiến không còn ở đấy nữa, bé gái 7 tuổi nhanh chóng rời khỏi hiện trường đi về nhà.

Thấy con gái khóc lóc đi từ ngoài nhà vào, mẹ gặng hỏi thì cháu bé thuật lại toàn bộ sự việc. Quá bực tức trước hành động của đối tượng này nên gia đình đã đệ đơn tố cáo đến đến cơ quan cảnh sát điều tra.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Hồ Văn Kiến 20 năm tù. Cũng trong phiên tòa, Kiến tỏ ra ân hận về hành động của mình. Kiến cho rằng, vì uống rượu say nên không làm chủ được hành vi của mình.

Nga Đỗ (t/h)