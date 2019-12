Quảng Ngãi: Nhà máy thép bỗng dưng 'phun' khói đỏ, Hòa Phát- Dung Quất nói gì?

Theo đó, vào lúc 8h30, người dân xung quanh khu vực Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất phát hiện, một cột khói màu đỏ đột nhiên phát tán từ mái nhà xưởng của Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi ).

Cột khói đỏ bất thường, phát tán từ nhà máy

Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, ông Hồ Đức Thọ, Phó Giám đốc Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất đã lập tức có văn bản, giải trình về sự cố phát sinh khói hồng tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Trong văn bản cho biết, vào thời điểm trên, nhà máy luyện thép trong quá trình căn chỉnh chạy thử máy móc thiết bị ban đầu đã xảy ra sự cố quạt hút của hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò thổi, dẫn đến bụi có chứa quặng Fe2O3 phát sinh trong lò thổi. Do bụi không được hút hết nên đã bay thẳng lên phát tán qua mái nhà xưởng.

Nội dung văn bản của Nhà máy Hòa Phát- Dung Quất thông tin về vụ việc

Nội dung văn bản nêu rõ: “Nguyên nhân xảy ra sự cố do các công nhân vận hành hệ thống lọc bụi tĩnh điện tay nghề còn thiếu kinh nghiệm, thao tác vận hành không đúng dẫn đến quạt hút bị dừng hoạt động”. Đồng thời, đơn vị cho rằng, sau khi sự cố xảy ra, hệ thống vận hành lò thổi dừng hoạt động, thời gian xảy ra sự cố chưa đến 30 giây. Và bụi phát tán trên mái nhà xưởng cũng tan nhanh trong vòng một phút.





Công ty Nhà máy thép khẳng định, các sự cố như trên chỉ xảy ra trong quá trình chạy thử máy móc thiết bị, khi được đưa vào vận hành chính thức, sẽ đảm bảo không để sự cố phát sinh lần nữa. Đây không phải là lần đầu tiên, Nhà máy thép Hòa Phát- Dung Quất để xảy ra tình trạng này. Khoảng cuối tháng 11/2019, người dân xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) đã liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn trong quá trình xây dựng và vận hành thử nghiệm của nhà máy thép Hoà Phát. Theo phản ánh, xung quanh khu vực nhà máy, hiện tượng cây cối, hoa màu bị rụng, khô héo.





Hiện, vụ việc đang đươc Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tiến hành kiểm tra.

