Quảng Ngãi: Tìm ra thủ phạm khiến nước biển đổi màu bất thường

Vừa qua, một người ở Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ) đã cung cấp hình ảnh, clip tố cáo Công ty TNHH MTV Hào Hưng trụ tại sở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Công ty Hào Hưng) xả thải ra biển. Tiến hành công tác kiểm tra, Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây nguyên đã xác định, Công ty Hào Hưng đã xả thải ra biển khoảng giữa cuối tháng 11/2019.

Được biết, đầu tháng 12, các cơ quan chức năng cũng nhận được phản ánh của người dân xã Bình Thạnh về vụ việc nước biển chuyển màu đen ngòm, vàng bất thường. Cơ quan chức năng đã phân tích 4 mẫu nước biển, và có kết quả ban đầu là một mẫu nước có nồng độ pH vượt mức cho phép.

Hình ảnh dòng nước đen ngòm mà Công ty Hào Hưng xả thải

Trả lời trên báo BVPL, ông Lê Văn Lý - Phó Giám đốc Công ty Hào Hưng lý giải rằng, do mưa lớn trong 2 cơn bão số 5 và 6 giữa cuối tháng 11, nước rỉ dăm gỗ từ bể xử lý nước thải chảy tràn ra biển. Thế nhưng, qua hình ảnh và clip người dân gửi lại cho thấy công ty này xả thải khi trời nắng, thời tiết khô ráo.

Trước đó, ngày 3/1/2019, Công ty Hào Hưng cũng đã bị xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng vì hành vi “Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. Theo đó, đơn vị này đã vi phạm một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ghi nhận tại Công ty, phát hiện nhà máy chưa xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng cho khu vực bãi chứa dăm, lắng lọc xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của Phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, nước thải sinh hoạt sau xử lý không được thu gom vào vị trí đã thỏa thuận đấu nối.

Đứng đầu Công ty Hào Hưng là ông Thang Văn Hóa (người gốc Hoa) làm Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Doanh nghiệp này thực hiện các dự án ở cảng biển, khu kinh tế trọng yếu, chế biến dăm gỗ… Công ty Hào Hưng là chủ đầu tư Cảng Hào Hưng (Khu kinh tế Dung Quất).