Quảng Ngãi: Yêu cầu tổng đài 115 làm rõ vụ việc người dân bị tai nan nguy kịch, gọi cấp cấp không ai bắt máy

Vào khoảng 19h ngày 17/4, tại đường Hoàng Sa, đoạn qua địa phận xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 thanh niên nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn





Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô 16 chỗ, mang biển kiểm soát 76B-006.59 do tài xế tên Nam (45 tuổi) điều khiển chạy ở phần đường dành cho ô tô (theo hướng từ Đông sang Tây). Khi đến đoạn đường trên đã bất ngờ đâm mạnh vào xe máy biển số 92D1-132.82, do một thanh niên điều khiển đang chạy ngược chiều ở phần đường dành cho ô tô theo hướng ngược lại.



Cú va chạm khiến nam thanh niên gặp nguy kịch, nằm bất động ở phần đường bên kia, chiếc xe máy hư hỏng nặng, văng lên phần đường ngăn cách giữa 2 làn xe, xe ô tô cũng bị móp méo, hư hỏng phần đầu.



Chứng kiến vụ việc, người dân xung quanh đã gọi vào đầu số cấp cứu 115 để đưa nạn nhân đến Chứng kiến vụ việc, người dân xung quanh đã gọi vào đầu số cấp cứu 115 để đưa nạn nhân đến Bệnh viện , nhưng không ai nghe máy. Sau hơn 30 phút gọi xe cứu thương không thành, tài xế ô tô 76B-006.59 đã gọi điện nhờ người nhà lái ô tô khác chở người bị nạn đi cấp cứu.



Sau khi đi được một đoạn, xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng tới hiện trường, chở nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhưng chấn thương quá nặng, không qua khỏi.



Được biết, nạn nhân tên N.T.Vũ (18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), là công nhân đang làm việc tại dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, đang thi công gần hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Hiện nạn nhân được các công nhân khác đưa về quê mai táng.







Sáng hôm nay, ngày 18/4, ông Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã lên tiếng trình bày về vụ việc: "Về thông tin người dân gọi đến số cấp cứu (115) nhưng không có ai nghe máy do hôm nay ngày nghỉ (thứ 7) nên thứ 2 tới, chúng tôi mới xác minh, làm báo cáo. Sáng hôm nay, ngày 18/4, ông Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã lên tiếng trình bày về vụ việc: "Về thông tin người dân gọi đến số cấp cứu (115) nhưng không có ai nghe máy do hôm nay ngày nghỉ (thứ 7) nên thứ 2 tới, chúng tôi mới xác minh, làm báo cáo.

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã nắm bắt thông tin phản ánh việc người dân gọi cấp cứu nhưng không ai nghe máy. "Chúng tôi đã yêu cầu phía Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi báo cáo sự việc", ông Mến nói.



