Quảng Ninh cách ly 4 hành khách nghi nhiễm COVID-19 đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

Theo Tiền Phong, sau khi Hà Nội công bố thông tin về bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để xác định lịch trình của 52 hành khách từng đi chung chuyến bay VN0054 và đi đến Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu, có 39 du khách nước ngoài đã rời khỏi TP. Hạ Long trước ngày 7/3.

Tỉnh cũng xác nhận còn 7 người nước ngoài khác bao gồm 1 cặp vợ chồng người Anh đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Wynham đang ở lại trên địa bàn TP. Hạ Long đã được đưa đi cách ly y tế và xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Qua kiểm tra ban đầu, người vợ có dấu hiệu dương tính với virus, người chồng âm tính.

Đối với nhóm du khách đang ghé thăm vịnh Hạ Long, tỉnh đã di chuyển nhóm khách lên bờ và tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ban đầu xác định có 03 người đi cùng với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN0054 Vietnam Airlines đang có dấu hiệu dương tính với virus. Những du khách còn lại đã được tỉnh bố trí cách ly tại một khách sạn ở TP. Hạ Long. Hướng dẫn viên, lái xe du lịch từng chở những hành khách trên cũng được bố trí cách ly, các thuyền viên trên tàu phải tự các ly trên tàu.

Rạng sáng 8/3, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng dịch COVID-19 sau khi có 4 du khách nghi nhiễm bệnh phải chuyển về Hà Nội.

