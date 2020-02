Quảng Ninh: Cách ly toàn bộ người nhập cảnh qua Cửa khẩu Móng Cái, thắt chặt an ninh 24/24

Lo ngại về diễn biến dịch viêm phổi do virus corona gây ra, bắt đầu từ ngày 1/2/2020, toàn bộ trường hợp nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đã được cách ly, theo dõi và giám sát sức khỏe.

Theo VOV, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, cơ quan chức năng đã cho lắp đặt bảng thông báo công khai với nội dung: “Từ 16h00 ngày 1/2/2020, mọi công dân Việt Nam và du khách nước ngoài đi từ vùng có dịch Corona nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt buộc phải vào khu cách ly y tế để theo dõi trong 14 ngày”.

Nội dung bảng thông báo thể hiện bằng cả 2 thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, đặt ở vị trí chính, trong khu vực quản lý xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Song song với việc thực hiện nghiêm ngặt các quy trình cách ly, các biện pháp quản lý xuất nhập cảnh cũng được siết chặt. Cửa khẩu đã bố trí 2 máy đo thân nhiệt từ xa, hiện đại cùng với phổ quét hồng ngoại nhạy, tầm quét xa, độ phân giải hình ảnh tốt đã được trang bị, lắp đặt, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát nhanh các biểu hiện bất thường về Sức Khỏe của người nhập cảnh.

Nhân viên tiến hành kiểm tra sức thân nhiệt với những người nhập cảnh (Ảnh: VOV)

Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái yêu cầu, tất cả những người nhập cảnh qua cửa khẩu phải thực hiejn khai báo y tế bắt buộc, đồng thời kiểm tra nhanh sức khỏe bằng các biện pháp nghiệp vụ y tế trước khi được đưa về cách ly.

Cũng theo đó, báo cáo nhanh của thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), trong ngày 1/2/2020, đã có 73 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu được đưa về các khu vực cách ly để theo dõi, giám sát sức khỏe từ thời điểm 16h.

Khu vực cách ly được bố trí đày đủ, tiện nghi đản bảo sinh hoạt cho người dân

Sang đến ngày hôm nay, 2/2 vào lúc 10h30, đã có thêm 28 trường hợp nhập cảnh được đưa về khu vực cách ly. Trong hơn 100 trường hợp nhập cảnh đã được cách ly, có 5 trường hợp phụ nữ đang mang thai được chuyển đến khu bệnh viện cách ly đặc biệt để được chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Các khu vực cách ly tạm thời tại TP Móng Cái được trưng tập từ các khách sạn, cơ sở lưu trú hiện có trên địa bàn theo đúng quy định của Pháp luật . An ninh tại khu vực cách ly cũng được thắt chặt 24/24h để đảm bảm an toàn. Các điều kiện về vật chất, sinh hoạt cần thiết được thành phố đáp ứng đầy đủ và thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tuyên truyền để người được cách ly yên tâm về tâm lý.





