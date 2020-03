Danh sách 30 cơ sở đủ tiêu chuẩn xét nghiệm COVID-19, Quảng Ninh có 1

Theo TTXVN, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo kịp thời các Viện vệ sinh dịch tễ, bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự,... để có thể đủ tiêu chuẩn triển khai xét nghiệm sàng lọc kịp thời.

Theo công bố của Bộ Y tế trước đó, các cơ sở có đủ điều kiện tiến hành xét nghiệm Covid-19 gồm:

- Các Viện gồm: Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện Pasteur TP.HCM; Viện Pasteur Nha Trang; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn Trùng Trung ương.

- Các Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Lào Cai.

- Các bệnh viện: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM; Bệnh viện Bạch Mai ; Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Chợ Rẫy , Bệnh viện Trung ương Huế.

- Một số đơn vị khác: Viện Thú y; Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội; Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga; Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương, 6 Chi cục thú y vùng.

Xét nghiệm là một trong những hoạt động quan trọng để phát hiện sớm, chính xác các tác nhân gây bệnh. Bộ Y tế đã chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan liên tục củng cố năng lực cho hệ thống xét nghiệm bệnh truyền nhiễm. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định Việt Nam đủ năng lực, đủ tiêu chuẩn, sinh phẩm xét ngiệm dịch bệnh COVID-19. Thứ trưởng nhấn mạnh: "Về xét nghiệm, Việt Nam có đủ năng lực, đủ sinh phẩm để làm xét nghiệm. Độ chính xác xét nghiệm tương đương như các nước, xét nghiệm Real-time RT-PCR (xét nghiệm kháng nguyên) nên độ nhạy và đặc hiệu cao", theo Zing

Tại Quảng Ninh , nếu nghi ngờ nhiễm hoặc có dấu hiệu nhiễm COVID-19, người dân có thể tới Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh là nơi đủ tiêu chuẩn xét nghiệm Covid-19. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC) có địa chỉ tại 651 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Hiện Việt Nam có 3 đơn vị xét nghiệm đạt chuẩn được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận, chuyển giao công nghệ, phương pháp thực hiện mẫu xét nghiệm là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Hà Nội, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Pasteur Nha Trang. Các đơn vị trên đã chuyển giao công nghệ, tập huấn chuyên môn cho 22 phòng xét nghiệm - đều là những đơn vị đủ máy móc, trang thiết bị, nhân lực,... Do đó, các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm đều được tiến hành xét nghiệm chính xác và được xét nghiệm ại hai cơ sở để đối chứng, khẳng định kết quả.

Mới đây nhất, theo VTV, Bộ Y tế chính thức cho phép Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện xét nghiệm virus corona chủng mới. Theo đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Đông Anh có nhiệm vụ làm xét nghiệm sàng lọc và khẳng định SARS-CoV-2 theo các quy định hiện hành; còn Khoa Sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi TƯ có đủ năng lực khẳng định virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế cấp phép sản xuất bộ Kit xét nghiệm Covid-19

