Hạ Long, Quảng Ninh: Ra đường sau 22h mà không lý do chính đáng sẽ bị đưa về khu tập trung

Tin tức mới nhất ngày 29/3, chiều hôm qua (28/3) chủ trì cuộc họp trực tuyến với các phường, xã, phòng, ban về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, ông Vũ Văn Diện - Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã yêu cầu nâng cấp độ công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn.

Cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 ở TP Hạ Long.

Cụ thể, theo Bí thư Thành ủy, thời gian cao điểm để phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Báo Vietnamnet dẫn lại lời của Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện, khuyến cáo người dân ở nhà sau 22h từ hôm nay.

Những người cố tình vi phạm, ra đường sau giờ này mà không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng đưa về các khu tập trung ở trường học, nhà văn hóa.

Cũng trong cuộc họp, ông Diện cũng khuyến khích các gia đình nên tự trang bị nhiệt kế, thường xuyên đo thân nhiệt các thành viên vào một giờ cố định trong ngày rồi tự khai báo qua hệ thống khai báo điện tử. Những người làm nghề xe ôm, taxi được vận động tạm nghỉ việc trong thời gian cao điểm.

Ông Diện cũng khuyến khích các gia đình nên tự trang bị nhiệt kế, thường xuyên đo thân nhiệt.

Bên cạnh đó, TP Hạ Long cũng dừng việc tiếp công dân vào ngày 1 và 15 hàng tháng tại những trung tâm hành chính công. Đối với những trường hợp cần phải giao dịch gấp có thể liên hệ qua SĐT đường dây nóng sẽ được hướng dẫn xử lý.

Các chợ, cửa hàng tạp hóa, trung tâm thương mại vẫn mở cửa để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân về lương thực, vật tư y tế nhưng không tụ tập quá 20 người. Ngoài ra, dừng hoạt động tuyệt đối với những chợ cóc.

Đoàn Thanh niên huy động lực lượng hỗ trợ người cao tuổi, công dân cần làm các thủ tục gấp. Người già và Trẻ em cũng được khuyến cáo không nên đến chỗ tập trung đông người.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



