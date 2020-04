Quảng Ninh: Tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách toàn xã hội đến hết 3/5

Tin tức mới nhất ngày 23/4, theo TTXVN thông tin, rạng sáng nay Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có công điện số 07/CĐ-UBND hỏa tốc chỉ đạo việc duy trì các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.



Theo công điện, thời gian tiếp theo Quảng Ninh được Chính phủ xác định là tỉnh nằm trong nhóm địa phương có nguy cơ thấp lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, vì là tỉnh có biên giới trên bộ, trên biển giáp Trung Quốc, lại có nhiều các phương tiện đường bộ, đường biển và hàng không nên tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch.



Để giữ vững những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Để giữ vững những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Sức Khỏe của người dân cũng như duy trì, ổn định xã hội, từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách toàn xã hội đến hết ngày 3/5.

Ảnh minh họa.



Theo đó, người dân Quảng Ninh vẫn phải hạn chế ra đường, các hoạt động vận tải công cộng liên tỉnh tạm dừng, tạm dừng các lễ nghi, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người, các hoạt động lễ hội, văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao tập trung đông người tại nơi công cộng; tạm dừng các hoạt động đón khách tham quan, du lịch.



Các chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào địa bàn được duy trì hoạt động; các cửa khẩu, đường mòn lối mở ngăn chặn người qua lại biên giới trái phép và các tuyến cập cảng, bến từ đường biển vào đất liền cũng được kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp tục thực hiện cách ly có thu phí đến hết ngày 3/5 đối với tất cả những người từ vùng dịch hay đi qua vùng dịch đến tỉnh Quảng Ninh, người rời tỉnh Quảng Ninh đến các vùng dịch trở về…



Một số các hoạt động được nới lỏng gồm: Luyện tập Một số các hoạt động được nới lỏng gồm: Luyện tập thể dục thể thao cá nhân hoặc tại những trung tâm, cơ sở luyện tập được hoạt động trở lại nhưng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn; san golf được hoạt động trở lại nhưng chỉ được phục vụ khách nội tỉnh.



Nhà máy, cơ sở sản xuất, các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, dịch vụ thông tin truyền thông, bưu chính, viễn thông, hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, dịch vụ ăn uống, giải khát được tiếp tục hoạt động.



Theo đó, người đứng đầu các cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tỉnh cũng quyết định dừng hoạt động của các chốt kiểm soát giữa các huyện, thị xã, thành phố nội tỉnh và các chốt thuộc địa bàn cấp xã, phường trong huyện, thị xã, thành phố…

Ảnh minh họa.



Từ ngày 23/4, các cơ quan, đơn vị nhà nước yêu cầu cán bộ, nhân viên làm việc đầy đủ tại trụ sở để xử lý công việc và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không để xuất hiện, lây lan dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị.



Các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh được chia làm 2 nhóm: Nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp. Nhóm có nguy cơ gồm Hạ Long, Quảng Yên, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí. Tại đây, các cửa hàng ăn, uống được phép hoạt động nhưng không tiếp quá 15 người trong cùng không gian tại 1 thời điểm; các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bị hạn chế; các cửa hàng, cửa hiệu được phép hoạt động nhưng phải thực hiện tốt quy trình giãn cách khi tiếp xúc mua, bán hàng, thanh toán.



Tại những địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp, các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người mua hàng, giữ khoảng cách an toàn.



Trong một diễn biến khác, Hà Nội đã được nới giãn cách xã hội từ 0 giờ 23/4. Theo Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, dù đã được nới lỏng nhưng các loại dịch vụ như bar, karaoke, massage, quán trà nước vỉa hè, trò chơi điện tử, tập trung đông người... vẫn bị cấm.



Riêng hai địa phương thuộc Hà Nội là huyện Thường Tín, huyện Mê Linh có ổ dịch hiện tại vẫn chưa qua 14 ngày, vẫn là nơi có nguy cơ cao do còn hai thôn đang phải cách ly là Hạ Lôi và Đông Cứu. Các quận, huyện còn lại của Hà Nội đã được coi là “có nguy cơ".

Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào



Thùy Nguyễn (t/h)