Quảng Trị: Phát hiện 6 người vượt biên từ Lào về trốn cách ly

Theo thông tin cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị , mới đây, lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh đã phối hợp bắt giữ nhóm người từ Lào về Việt Nam trốn cách ly.

Cụ thể, vào lúc 16h30 ngày 2/4, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Lúc này, tổ công tác phát hiện 6 người đàn ông lạ mặt ở khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Nhận thấy bị phát hiện, nhóm 6 người này lên chiếc xe ô tô BKS 74C-021.40 đang đợi sẵn rồi nổ máy di chuyển trên Quốc lộ 9, hướng về TP Đông Hà.

Nghi là người nhập cảnh trái phép, tổ công tác đã tổ chức truy đuổi và đề nghị Trạm CSGT Đakrông - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp đón lõng trên quốc lộ.

Đến Km36 Quốc lộ 9, thuộc địa bàn xã Hướng Nghiệp (huyện Đakrông), ô tô 74C-021.40 đã bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe.

Ô tô vận chuyển 6 người từ Lào về trốn cách ly. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thời điểm này, trên xe có 7 người gồm tài xế Phan Gia Thanh (SN 1970, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Văn Cứ (SN 1964), Trần Văn Toàn (SN 1987), Nguyễn Văn Vinh (SN 1976, cùng trú tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1995), Nguyễn Văn Sự (SN 1987), Lê Quốc Đạt (SN 1978, cùng trú tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan chức năng, nhóm người này khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Lào bằng đường tiểu ngạch vì... sợ cách ly. Hiện tài xế và 6 người trốn cách ly đã được đưa vào khu cách ly tập trung.

Được biết, sau khi hoàn thành thời gian cách ly, những người này sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật , "không loại trừ khả năng xử lý hình sự", Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết.

Kiều Đỗ (t/h)