Quảng Trị: Sập cầu trong đêm khiến hàng trăm hộ dân bị chia cắt

Tin tức mới nhất ngày 7/5, sáng cùng ngày ông Hoàng Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã lên tiếng xác nhận về việc một chiếc cầu dân sinh trên địa bàn xã bất ngờ bị đổ sập trong đêm khuya ngày hôm qua, theo SGGP.



Cụ thể, vào khoảng 21h30 ngày 6/5, cây cầu Kêng (bắc qua suối Kêng) nối liền 2 thôn An Bình và thôn Tân Định (thuộc xã Vĩnh Chấp) bất ngờ bị sập gãy rơi xuống lòng suối sâu.

Theo Zing.vn, cầu Kêng được xây dựng theo hình vòm. Cây cầu có chiều dài gần 30 m, rộng 4,5 m, được xây dựng từ cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Trước khi bị sập, cầu Kêng đã xuống cấp trầm trọng nên chính quyền địa phương đã yêu cầu các phương tiện cơ giới hạn chế qua lại để tránh tai nạn xảy ra.



Rất may, cầu Kêng đổ sập trong đêm lúc không có người hay phương tiện qua lại nên không có thiệt hại về người. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường để kiểm tra và cắm biển báo nguy hiểm.



Ông Xuân cho biết, ngay trong buổi sáng xã đã triển khai lực lượng và máy móc để gấp rút làm một con đường mới tạm thời để học sinh đến trường, đảm bảo cho người dân đi lại, lưu thông bình thường để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh cũng đã đến hiện trường kiểm tra sự việc, đốc thúc việc làm đường để tuyến đường nối thôn Tân Định với bên ngoài được lưu thông trở lại.



Được biết, thôn Tân Định với hơn 700 nhân khẩu (178 hộ dân) chỉ có cầu Kêng là con đường duy nhất để di chuyển ra bên ngoài. Bởi vậy, khi cầu bị sập đã ảnh hưởng không nhỏ đến người dân nơi đây.

Hiện trường sà lan đâm sập cầu ở Cà Mau. Nguồn: VTC



Thùy Nguyễn (t/h)